Tíz éve álmodott egy nagyot: a lehető legközelebb hozni a termelőt és a vásárlót. Találkozási lehetőséget is biztosított számukra, ahol közvetlenül tudtak információkat cserélni az adott termékről. A Balogh Zoltán által megálmodott Szigetközi Szatyor sikere töretlen: mert szerencsére reneszánsza van a kézműves termékeknek. A többgyermekes édesapa nem csupán sima vásárt képzelt el és valósított meg, hanem közösséget teremtett.

Jól emlékszem a kezdetek vásáraira: magam is szívesen látogattam ki a magyaróvári belvárosba csütörtökönként. A finomságok mellett jó hangulat is fogadta a vendégeket, mindig műsorral, a gyerekeknek kézműves-foglalkozásokkal. Aztán sorra elmaradoztak ezek az alkalmak a Lajta-parti városból. Az elmúlt években leginkább szigetközi falvakban találkozhattunk a rendezvénnyel, ahol ugyancsak hangulatos vásároknak lehettünk részesei, de valahogy a mostanában csendes Magyar utcán végigsétálva mindenkinek hiányozhatott a régi pezsgés.

Hogy mennyire, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a múlt vasárnapi siker. Régen látott tömeg nyüzsgött a Magyar utcán, unokáktól a nagyszülőkig mindenféle korosztály találhatott magának akár programot, akár vásárolni való terméket. A szervezők legnagyobb örömére óriási lett a siker! A Belvárosi Üzletkör Klaszter és a Szigetközi Szatyor Alapítvány által létrehozott koprodukció különlegességét még az is emelte, hogy tizenhárom intézmény és civil szervezet részvétele is színesítette az egyébként is színes kavalkádot. Hosszú sor kanyargott a kürtőskalácsért, sok árus is megtalálta a számításait, sok vevő is gazdagon felpakolva búcsúzott. És közben találkozások helyszíne volt újra a belváros, a közösségek találkozásáé.