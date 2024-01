Nem tudom, ezzel önök hogy vannak, de én mindig januárban vagyok a legeltökéltebb, leghatározottabb, legelszántabb. Alapozva az eddigi tapasztalatokra, plusz egy év bölcsességével sok mindent eldöntök, hogy mi az, amit az előttem álló évben másként fogok tenni vagy éppen hanyagolni, kiiktatni az életemből. Az első mindig az, hogy most aztán tényleg ragaszkodom az eredeti kitűzésekhez, semmi nem tántoríthat el. Senki semmilyen körülmények között. Bevallom, eddig rendszerint beadtam a derekamat: saját magam voltam az, akinek utoljára szavazati jogot adtam.

2024 egy fő célkitűzése: több könyvet veszek a kezembe. Ehhez az első lépéseket meg is tettem: irodalmi műveken kívül szakkönyvekkel is távoztam a tékából. Az egészséges életmód jegyében is találtam kiadványokat, amelyek minden bizonnyal tartogatnak megfontolandó jótanácsokat. Egy huszonegyedik századi ételeket ajánló receptes könyv is velem jött haza, önismereti olvasmányok – hasonlóak kevésbé fordultak meg nálam – társaságában. Mert soha nem késő fejlődni, tanulni, magunkat jobban megismerni.

Az önbecsülésen túl a közvetlen környezetemmel való jó viszony ápolását, fejlesztését is elhatároztam. Hogy jobban odafigyelek szeretteimre, többet beszélgetünk, társasjátékozunk, kirándulunk, kapcsolódunk ki együtt. Hogy tényleg együtt leszünk, és nem csak a szó fizikai értelmében.

És most az örök optimizmus is beszél belőlem: jobb időbeosztással mindez lehetséges. Ha pedig sokan gondolják így közvetlen környezetünkben, lehetnek közös célkitűzéseink, közös álmaink és közös terveink. És együtt minden könnyebb, gördülékenyebb és szórakoztatóbb is. Ha pedig újratervezés, akkor saját magamon túl a közös dolgainkban is hiszek.