A börtönből való szabadulása után, talán életében először lehet szabad az az amerikai lány, Gypsy Rose Blanchard, akit a Münchhausen- szindrómás anyja éveken keresztül lényegében a testében tartott fogva. A mentálisan beteg édesanya elhitette a környezetével, hogy lányának súlyos betegségei vannak és orvosaival szükségtelen egészségügyi beavatkozásokat végeztetett. Többek között azt állította, hogy leukémiás, melynek következtében az agya károsodott, és kerekesszékbe kényszerítette, rendszerint kopaszra nyírta a haját és egy idő után kizárólag szondán keresztül táplálta a lányt.

A bántalmazás végül 2015-ben ért véget, amit Gypsy Rose úgy állított meg, hogy volt barátjával kegyetlenül meg- gyilkoltatta az édesanyját. A fiút életfogytiglani, a lányt pedig tíz év szabadságvesztésre ítélték, ám Gypsy Rose-t idő előtt, a hetekben engedték ki a börtönből.

A szabadulását szinte az egész világ követte, és azóta is érdeklődő tekintetek övezik a lány minden mozdulatát, aki azóta videókon keresztül is közvetíti az életét és élvezi a rivaldafényt. Nemcsak a tengerentúlon, de hazánkban is beszédtéma lett a története, melyről megoszlanak a vélemények.

Legtöbben örülnek a lány szabadságának, aki immáron az esküvőjére készül és végre elkezdte élni az életét, de vannak olyanok is, akik nem felejtették el a kegyetlenségét. Biztos vagyok benne, hogy számtalan dologgal meg kell még küzdenie, hogy átlagos életet élhessen, de felmerül bennem az a kérdés, hogy mennyire etikus így vagy úgy egy anyagyilkosság megrendelőjét sztárként kezelni. Hiszen majdnem tízmillió ember követi a közösségi platformon, és már hangolódik életrajzi filmjének elkészítésére.