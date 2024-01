Nem lesz egyszerű év 2024 a munkaerőpiacon sem. Azt már megszokhattuk az elmúlt években, hogy a kvalifikált munkaerőből nagy a hiány országosan, itt, Nyugat-Magyarországon pedig még nagyobb, de még lehetett kezelni a bérekkel, a különféle juttatásokkal és persze a stabil munkahely ígéretével. Ám ahogy az a tegnapi kamarai fórumon kiderült, ez már több okból is egyre nehezebb.

Egyrészt megváltoztak a munkavállalói preferenciák, kortól, képzettségtől, de még a földrajzi helytől is függ, ki mit tart fontosnak egy munkahelyen. A fiatalok, a Z generáció számára a karrier és a tanulási lehetőség, a jó munkakörnyezet és támogató csapat, a modern technológia használata lett fontos, bekerült a top 10 elvárás közé, míg az idősebbek a rugalmas munkaidőt, a home office lehetőségét és a magánélet tiszteletben tartását preferálják. Ezek, főként a kisebb cégeknél, komoly kihívások a vezetők számára.

Persze az első helyeken még mindig a jövedelem, az alapbér, a bónuszok és a túlórák kifizetése áll, de ezen a téren is lassan eljutnak a falig a munkaadók.

Merthogy a versenyképes fizetés immáron nemcsak azt jelenti, hogy a többi hasonló munkahelyhez képest jó, hanem azt is, hogy a munkaadó vállalat is versenyképes maradhasson a konkurenciával szemben. Márpedig a költségek közt a munkabér a leghúzósabb, ha ott elszaladnak a lovak, máshol kell spórolni, már ha lehet. Ha ez sem megy tovább, jön az elkerülhetetlen: áthárítani a vevőkre a költségnövekedést. Ami persze, mint minden ostor, végül a fogyasztókon csattan. És a magasabb bér máris kevesebbet ér a boltban. A feladat adott: elvágni ezt a gordiuszi csomót, most már csak egy Nagy Sándort kell keresni hozzá.