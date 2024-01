Minden kornak megvannak a csalói. Ők azok, akik az emberi hiszékenységet, naivitást, jóhiszeműséget kihasználva vernek át óvatlanokat. Irodalmi olvasmányainkból is bizonyára sokunkban felelevenednek ilyen alakok.

Aztán hallhattunk olyan történeteket is, hogy valamelyik szolgáltató munkatársának adva ki magukat jutottak be otthonokba, ahol a lakó figyelmetlenségét kihasználva csenhettek el kisebb-nagyobb értéktárgyakat, akár nagyobb mennyiségű pénzt is. Az unokázós csalók fogalma is ismert, akik főként idős embereket vernek át azzal, hogy családtagjuk bajba került, ehhez kellene pénz.

És ha azt mondjuk szerencsére a fenti esetek elkerültek minket, jön a csalások új hulláma: a kiberbűnözés. Itt már aligha számít, hogy idősek vagy fiatalok vagyunk, kevés iskolával vagy több diplomával rendelkezünk. A szakembereknek ma már nap mint nap adnak feladatot a feltört számítógépek, meghekkelt közösségi oldalak vagy honlapok, lefosztott bankszámlák. Az új kor csalói tömegével használják ki, hogy a legtöbben ma már internetről rendelünk termékeket, illetve kínálunk árukat eladásra. Se szeri, se száma az ilyen átveréseknek. Azt is mondhatnánk, csoda, hogy eddig megúsztuk.

Ha azt hihetnénk, hogy nagyobb biztonságban van a bankszámlánkon a megtakarításunk, mint a párnahuzatban, tévedünk. Ott akkor van tényleg biztonságban, ha a szakemberek által is javasolt óvintézkedéseket megtesszük (érdemes ennek utánanézni).

Kiberbiztonsági mesterszakot indít a Széchenyi István Egyetem Győrben – számoltunk be erről a napokban a Kisalföldben is. Ha mesterszak nem is, de egy gyorstalpaló tanfolyam mindenkinek jól jönne. Ha a csalók előttünk, köztünk is járnak, túljárhassunk az eszükön, vagy legalábbis ők ne járhassanak túl a mienken.