Az ünnepek ideje alatt jutott időnk kicsit lecsendesedni, átgondolni az évünket, elraktározni a jót, tanulni a rosszból, levonni a konzekvenciákat. És ami a legfontosabb, együtt lenni szeretteinkkel, odafigyelni rájuk, meghallgatni őket, nagyobb türelemmel, mint egyébként a szürke, rohanós hétköznapokon. Aztán mérlegeltünk is, mennyire tartottuk magunkat az újévi fogadalmunkhoz, aszerint éltünk, cselekedtünk-e, ahogy azt az év első napjaiban – immár esztendőről esztendőre – elhatároztuk...

Hát van még hová fejlődni, állapítottuk meg. A több mozgás projekt már rögtön januárban csődöt mondott, mindig volt annál fontosabb, sürgetőbb, halaszthatatlanabb, ami nélkülünk nem működött volna. Igaz, azért néha egy-egy fejlazító sétát, még ha rohanva is, sikerült beiktatni a teendők közé. A „kevesebbet stresszelj” is folyamatosan a fülünkben csengett, meg hogy nem kell mindent nekünk a kezünkben tartanunk, másokra is hagyjunk a teendőkből, no meg aztán néha nemet is kell mondanunk.

Hogy családtagjaink mellett barátainkkal is több időt töltünk, kikapcsolódunk. Ez is a 2023-as terv része volt. Talán ezt még nincs késő pótolni: még felhívhatjuk a rég nem hallott szeretteinket, még összehozhatunk egy találkozót, mert van, amit együtt kellene megbeszélni.

Még van néhány napunk 2024-ig javítani az idei esztendőnkön. Hogy majd szilveszterkor valóban boldogan bonthassuk ki a pezsgőt, és hátradőlve tekintsünk vissza a mögöttünk lévő 365 napra. Összegezve: mégiscsak jól összehoztuk!