Isten folyamatosan jön felénk. Az adventi idő arra lenne hivatott, hogy ezt megérezzük és átéljük, hogy aztán karácsonykor szívből örüljünk Megváltónk megtestesülésének, és felfogjuk a felfoghatatlant. Hogy az Isten azért lett emberré, hogy nekünk, mindannyiunknak, külön-külön és személyre szabottan megváltást hozzon. Ez elég kemény dió, néha talán azt érezzük, hogy túl nagy jó nekünk... Sok advent kell, hogy megértsük azt, amit mindent újszülött tud: bizalomba születtünk. Úgyhogy maradnak a kisebb jók, amiket pedig nem szabad alábecsülnünk, mert ezekben is csak a nagy jó tükröződik vissza. Persze az ilyen „kisebb” jó dolgokból is olyan sok van, hogy alig győzzük számba venni őket, és egyikük-másikuk olyan óriási önmagában is, hogy már azt sem bírjuk befogadni. Ilyen jók, ilyen adományok a művészetek. A művészettel való találkozásnak azon pillanatai, amikor megérezhetjük, megsejthetjük az örökkévalóságot.

Adomány a családunk is, hogy van, akit szerethetünk. Ebben a mi „földi” szeretetünkben is a Mindenható Isten végtelen szeretete válik emberivé, emberré.

És talán néha-néha tudunk mi magunk is adománnyá válni a környezetünk számára. Böjte Csaba mondja: „Ha elcsendesedek, rájövök arra, hogy nekem kell ajándékká válnom. Minden földi tárgy csak foglalata lehet önmagunk tudatos odaajándékozásának.” Advent idején különösen is szép feladat ezen dolgozni.

Kívánom, hogy az adventi készülődés és várakozás idején mindannyian elcsendesedhessünk, ajándékká válhassunk, és befogadhassuk szívünkbe a legnagyobb ajándékot: az emberré lett Istent.

- Kóczán Péter, A Pro Kultúra Sopron ügyvezetője