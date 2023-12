December van. Ilyenkor a legrövidebbek a nappalok, legnagyobb a sötétség, és ez az ember lelkére is ráül. Soha nem olyan erős a fény hiánya és a fény várása, mint ilyenkor. Nemcsak a külső fény érkezését várjuk, hanem a belsőét is. Advent a felkészülés ideje, hogy méltón tudjuk fogadni, egyáltalán alkalmasak legyünk befogadni a visszatérő, megújuló fényt, méltóvá váljunk a karácsony át­­élésére, megünneplésére.

Az ember életének különböző szakaszaiban más és más dolgot tart fontosnak és értéknek. Szívesen idézem fel gyermekkorom adventi készülődéseit, karácsonyait. Testvéreimmel levelet írtunk a Jézuskának, és vártuk a szentestét. Ugyan nehezen teltek a hetek, a napok, de megtanultam várakozni. Később már én is készültem ajándékkal a szüleimnek, ezáltal megismertem az ajándékozás örömteli érzését. A karácsony előtti napokban a családdal együtt végeztük az ünnepi előkészületeket. A karácsonyfa díszítése, valamint a sütés-főzés során megtapasztaltam a közös munka örömét. Kedves emlék számomra a hóval borított utcák látványa, az elkészült ételek és sütemények illata. Rendszeresen jártunk a hajnali misékre és az adventi időszakban társaimmal készültünk a pásztorjátékra, melyet szenteste és karácsony napján adtunk elő a templomban. A korán kelés és a próbákra fordított idő és energia nagy kihívást jelentett, ami alázatra tanított.

Később szülőként azt az izgatottsággal teli várakozást láttam gyermekeim arcán, melyet én is olyan jól ismertem. A gyermekkorban átélt varázs az évek múlásával átalakult, de advent üzenete megmaradt. Megállunk egy pillanatra a rohanó világban, és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebből erőt meríthessünk az elkövetkező új év napjaira is. A karácsonyi időszak legfontosabb mozzanata és célja a megbocsátás, nemcsak másoknak, hanem magunknak is, valamint a szeretteink körében eltöltött minél több idő.

Perlaki Sándor - a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója