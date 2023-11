A Kisalföld hasábjain is olvashattak nemrég arról a verseskönyvről, amellyel a horgászat szeretetét üzenik a készítők a gyermekeknek. Az egyelőre még csak digitális formában létező kiadvány a pecás pacák történeteit mutatja be. A könyv főszereplője nem viszi haza a halakat, a Catch & Release, a „Fogd meg és engedd vissza” elvét követi. A versek vicces szituációkban mutatják be a mafla horgászt, aki ha sikerrel jár a vízparton, nem a szákjába teszi a kifogott zsákmányt, hanem visszaengedi természetes élőhelyére.

A készítők célja is ez volt, a vicces történetek sarkallják arra a fiatalokat, hogy a halnak a vízben a helye. És ez még nem minden. Az átadni kívánt üzenet mellett ismeretterjesztő is lett a kiadvány, rajzokon jelennek meg benne a különböző halfajok. Így a gyermekek pontos képet kapnak arról, hogyan is néz ki a ponty, miért ragadozó a csuka, vagy hogy melyik halfaj az, aminek nagy bajsza van. A győri szerző és a verseskönyv illusztrátora hiánypótló kiadványt alkotott, olyat, amitől nem roskadoznak a könyvesboltok polcai.

A rímekbe foglalt hobbi és annak szeretete bizony mára sok gyermek kedvence. Egyre több fiatal találja meg a békét a vízparton, ma már nincs olyan háztartás, ahol ne lenne horgász a családban. Ráadásul egy friss felmérésből az derül ki, hogy a horgászok mintegy hatvan százaléka 6–15 éves korában kezdett el halat fogni. A frissen megjelenő gyermekverseskönyv még inkább népszerűsíti a pecázás örömét. Ahogy a készítők fogalmaztak: a produktum a horgászat mint hobbi szeretetéről szól, és remélik, hogy ha a gyermekek olvassák, kedvet kapnak ehhez a nagyszerű időtöltéshez.