Elismerést, díjat kapni jó érzés. Díjat alapítani, elismerést átadni talán még jobb. Mindkettőben volt részem szerencsére, és ha hihetetlenül is hangzik, de valóban jobb érzés volt díjat átadni olyan embereknek, akik sokat tettek kisebb vagy nagyobb közösségükért, embertársaikért, vagy csak úgy általában a munkájuk, tevékenységük által sikerült jobbá tenni az életünket.

A megyei Prima díjak és persze a Prima Primissima díj is egy ilyen jó dolog, amikor a vállalkozók, a gazdasági élet nagy cégei és vezetői fognak össze, hogy az erkölcsi mellett anyagi elismeréssel is méltassák a kultúrában, az oktatásban, a közösségi életben, a sportban, illetve a tudomány területén dolgozók sokszor sajnos nem eléggé megbecsült mindennapi munkáját. Pedig éppen ők azok, akik látvánnyal, szépséggel, zenével, tudással, örömmel és jó érzéssel kiszínezik a sok esetben szürke hétköznapjainkat.

Péntek este Győr-Moson-Sopron vármegye Primái is – az év vállalkozóival együtt – átvehették a díjat, amely az elmúlt húsz év alatt komoly rangot vívott ki magának. Primának lenni társadalmi elismertséget jelent, példaképpé válnak általa. Ez ugyan pénzben nem kifejezhető, ám az egymillió forint, ami ehhez jár, komoly összegnek számít a fentebb felsorolt kategóriákban. Még ma is, teszem hozzá, pedig hát valljuk be, a 2005-ös egymillió forint nem egyenlő a 2023-as egymillióval. Ne értsen félre senki, ez nem valamiféle számonkérés, tisztelet az adományozóknak, jó szokásukat tartsák meg sokáig. Fogjuk fel úgy – és ez így is van –, hogy a művészetben, az oktatásban, a tudományban nincs infláció.