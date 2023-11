Az egyik népszerű közösségi csoportban alkalmanként érkezik a kérdés, hogy milyen az a város, ahová éppen költözni szeretne az illető. Jók ott az óvodák, iskolák, sportolási lehetőségek, az egészségügy, vannak-e munkahelyek, melyik városrészben érdemes ingatlant venni, netalán a környékén? Vannak-e programok fiataloknak, gyermekes családoknak? És általában rendre végigolvasom a válaszokat is, amik nem feltétlenül pozitívak, sőt, gyakran lesújtóak. Hogy nincs itt semmi, nem működik semmi jól, van viszont óriási forgalom, nulla közlekedési morál, naponta balesetekkel.

Több ponton is igazat lehet adni a válaszolóknak, az viszont elkeserítő, hogy így látják azt a helyet, ahová születtek vagy ahová költöztek, ahol élnek. Bizonyára hatalmas feladat a települések vezetőinek is, hogy integrálják az ide érkező tömegeket (hogyan lehet ezt egyáltalán fentről irányítani?). Mert lássuk be, vonzó a vármegyénk Ausztria és Szlovákia közelsége miatt is, az ott elérhető magasabb fizetések miatt főként. De aki ide jön és maradni szeretne, annak is keresnie kell, hogyan tud jól beilleszkedni. És erre számos közösséget találhatunk, érdeklődési körünknek megfelelően, ha éppen sportolni, énekelni, táncolni, jótékonykodni szeretnénk vagy éppen valamilyen más hobbi is egy csoporthoz vonzhat. Megtalálhatjuk a helyi identitást, felépíthetjük lokálpatriotizmusunkat itt is. Teremthetünk értéket, formálhatunk közösséget, letehetünk valamit az asztalra, szerezhetünk elismerést „gyüttmentként” is. Csak keressük és találjuk meg a megfelelő kapcsolódási pontokat.