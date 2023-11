Igyekeztem nem így felfogni, de be kell látnom: harc az élet. Legalábbis a mifelénk mostanság üzemelő kapitalista-globalista társadalmakban élők többsége ennek szellemében éli a mindennapjait. Meg aztán erre terel minket minden, a külvilág, a média, az elvárások, a tömegnyomás. Csak két példa, amellyel most szembesültem: az egyik győri iskola konyhája előtt például nap mint nap csodás küzdelmek folynak a befizetett menüért sorban állók között. Aztán: az egyik élelmiszerlánc nevezetes játék konyháját ötezer forinttal olcsóbban árulták. Az akció napján már kora reggel megjelentek az első harcosok, hogy megkaparintsák a kincset, félretolva a gyengéket. Végignézni is nehéz volt.

Pénteken érkezik az első menet, a Black Friday, vagyis a divatból kifutott, a jelek szerint mára elavultnak tekinthető magyar nyelvre lefordítva: Fekete Péntek. Kiváló edzéslehetőség, remek gyakorlás arra, hogy a szerzés örömével helyettesítsük a valódi örömöket, hogy tárgyiasítsuk a legfőbb jót. Majd következik a küzdelem igazi terepe, hiszen lassan ráfordulunk a karácsonyra. Akkor aztán lehet küzdeni turmixgépért, halászléért, akciós pulóverért. Törtetni és eltelni a győzelem tudatával, ha egy embert mégis meg tudunk előzni az ételespult előtt álló sorban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az advent valóban a várakozásról szól-e majd, vagy arról, hogy a bevásárlólistán időben kipipáljunk mindent. Hogy aztán mi lesz az öröklétre teremtett lelkünkkel, az már más kérdés.