Távol álljon tőlem, hogy eljátsszam az intellektuelt, bizonyos szempontból nincs bajom a kereskedelmi tévék műsorával, hiszen nem kötelező nézni. Olykor nem is értem a felháborodást, mikor azon akadnak ki emberek, hogy mik mennek a tévében. Azért 2023-ban már nem akkora gond, hogy ezeket ne kelljen nézni, rengeteg alternatívája van az úgynevezett lineáris tévézésnek. Így ami nem érdekel, esetleg elborzaszt, arról egy mozdulattal el lehet kapcsolni.

Én viszont alighanem mazochista vagyok, mert vannak műsorok, melyeket nézek. Ez alapján mondom azt, hogy az elmúlt pár hétben a kereskedelmi tévék elérték a mélypontot. Ötletem sincs, hogyan ment át a programigazgatókon például olyan műsor, melyben úgy kellett megtippelni termékek árát, hogy közben akit beengedtek a stúdióba, fejfájásig üvöltözött, legyen az játékos, néző vagy akár műsorvezető. Ugyanígy valami borzalom lett az Activity celebekkel, mely szintén inkább volt harsány, mint élvezhető.

És itt jön be a képbe a vesszőparipám, hogy tulajdonképpen kik is szerepelnek ezekben a műsorokban mint név. Nálunk valódi sztárok nincsenek, nekünk a vezető csatornák „gyártják” őket. Itt nem kell semmilyen teljesítmény az emberke mögé, elég, ha hajlandó magára ölteni az ügyeletes bohócjelmezt, vagy hogy a már ismert(?) valakinek – akiből már sztárt faragtak – a valakije. Így kerülnek be a műsorokba most már a celebjeink gyerekei is, amivel aztán végképp nem tudok mit kezdeni.

Nem kérdés, abban, hogy ez így alakult, mi vagyunk a hibásak. Például én is, hiába védekezem azzal, hogy csak röhögni ülök le a tévé elé. Na, pont ez az, ami igazán nem érdekli a társaságokat, nekik teljesen mindegy az indok, csak az a lényeg, hogy a nézettség, és így a bevétel, meglegyen…