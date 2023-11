Így például az a kilenc banános doboznyi Öveges József hagyaték, melynek feltérképezésével Mészáros Péter fizika tanárt bízta meg a múzeum, és aki ezen az alkalmon nem csak beszélt a fizikus televíziós személyiség életéről és győri valamint péri kötődéseiről, hanem kísérletekkel is ápolta a kivételes elme szellemi örökségét. Természetesen előkerült Heki kutya, az áramlástan, de emberfelgyújtás is történt az interkatív előadáson, ahol nem csak olyan gyermek vett részt, aki Öveges nagybátyjáról elnevezett intézménybe járt, de olyan is, aki még élőben láthatta kísérletezni az első tudománynépszerűsítő celebet.

Mészáros Péter arról álmodik, egyszer Győrben egy Kísélet Múzeum állíthat emléket a szerzetes tanár munkásságának, aki az elsők között kapta meg a Kossuth díjat.

