A neves nagyüzemi borászaton kívül sokan foglalkoznak még ma is szőlőműveléssel, többnyire hobbiból, hagyománytiszteletből, s mint mindent, szeretik megméretni a terméket.

– Bár régen nagy hagyománya volt a helyi borversenynek, hosszú évekig nem rendezték meg. A Győrújbaráti Pincekultúra Egyesület azonban gondolt egyet tavaly, és felélesztette a hagyományt és ismét megszerveztük a hegy levének seregszemléjét. Elsőre mintegy hetven tételt neveztek – idézte fel a történteket Stuksza Csaba, az egyesület elnöke. – Idén immár másodszor hirdetjük meg és nagyszabású keretet is próbálunk adni az eseménynek. Szélesebb körben, a környező településeken is meghirdettük a versenyt, amelyen két, neves szakértőkből álló bizottság bírálja a borokat, az elnöke pedig Kaló Imre, a „Borászok borásza” cím birtokosa lesz. A versenyen termőhelytől függetlenül bárki indulhat. Díjazzuk a legjobb fehér, vörös és rosé bort és külön kategóriában értékeljük a tiltott borokat, mint az otellot, a Noah-t. A környéken sok nagyüzemi borászat működik, éppen ezért úgy érezzük, hogy egy kicsit fel kell erősíteni a kézműves borok renoméját, és meg kell mutatni az embereknek, hogy finom, egészséges borokat tudunk készíteni. Az értékelésnél ezért a legjobb kézműves bort is díjazzuk – részletezte a tudnivalókat az elnök.

A mintákat fajtánként két darab 0,7 vagy 0,75 literes palackban kell leadni március 12-től 17-ig naponta 17 órától 20 óráig a győrújbaráti tűzoltó szertárban. A palackon kizárólag a bor fajtája és évjárata szerepelhet. A nevezési díj háromezer forint, a további minták esetén ezer forint. Az eredményhirdetésre március 25-én kerül sor a győrújbaráti Timaffy László Művelődési Házban egy vacsorával egybekötött zenés esten, ahol a jó hangulatról a Dűvő népzenei egyesület gondoskodik.

Mint Stuksza Csaba elmondta, a helyi pincetulajdonosok boraihoz nem lehet az üzletekben hozzájutni, barátsággal terjednek. Ha valaki a pincék környékén jár, könnyen szíves invitálásban részesülhet.