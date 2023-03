A gyász gyakran még a felnőtteket is maga alá temeti. Egy egyedül maradt szülő számára pedig kétszer akkora kihívás, hiszen nem „csak” a saját veszteségét kell feldolgoznia, hanem a gyermeknek is segítenie kell ebben. Ebben kínál segítséget a következő ingyenes győri gyászcsoport. A szakemberek, Kulcsár Nárcisz, Selmeczi Ottilia, Króneisz Orsolya gyermekként vagy felnőttként, de mindannyian megtapasztalták azt, milyen az amikor az embert fogva tartja a gyász. Ennek köszönhetően a szakmai tapasztalatok mellett saját élményekkel is segítenek.

– Korábban csak a fővárosban volt hasonló foglalkozás, így a szülőknek ingázniuk kellett a gyerekekkel. Ősszel indítottuk az első foglalkozást, akkor kisiskolás gyermekeknek rendkívül nagy sikerrel – mondta el Kulcsár Nárcisz a gyermekcsoport egyik vezetője. – Meglepően sok családnak kell megbirkóznia ilyen tragédiával. A legtöbb gyerek nem tud erről beszélni a kortársaival, gyakran magányosnak érzi magát és egyedül marad az érzéseivel. A kisebbek emellett gyakran nem is tudják szavakba önteni, hogy mi zajlik bennük. A foglalkozásokon olyan feladatokkal és mesékkel dolgozunk, amik mindig az adott korosztályka megfelelően foglalkoznak a halál, a gyász és az emlékezés kérdésével. Emellett a gyerekek egymást hallgatva azt is láthatják, hogy nem csak ők éreznek így.

A gyerekekkel egyidőben, de külön csoportban a felnőttek számára is tartanak foglalkozást.

– Hallottunk néhány esetről, amikor a szülők nem éltek a foglalkozással, csak a gyereket hozták el. Az előző csoportunkban nem volt ilyen kérés és szerencsésebbnek tartjuk, ha a szülő is részt vesz, mivel az ő érzéseik és hangulataik nagyban befolyásolják a gyermeket is. Van például egy mini könyvtárunk ahol olyan mesekönyvek találhatók, amik segítenek a gyász feldolgozásban. Sok szülő kérte kölcsön ezeket, hogy otthon közösen is tudjanak erről a témáról beszélni.

Kulcsár Nárcisz kiemelte, nem csak frissen gyászoló családokat várnak.

–A foglalkozás egyik fő témája, a jelenben megélt gyász mellett, a jövő, hogy hogyan tovább. A résztvevők ebben egymást is támogatják. Volt olyan család például, akik látogatóba mentek egymáshoz, vagy együtt főztek karácsonykor.

A csoportfoglalkozásokon a Reményvirág módszer alapján dolgoznak. A gyerekek mesék, rajzok és egyéb kreatív módokon keresztül nézhetnek szembe érzéseikkel.

Az első programot két nagylelkű felajánlónak köszönhetően szervezhették meg, most pedig pályázati forrásból valósul meg.

– A célunk az, hogy segítsünk, épp ezért ingyenes a foglalkozás. Reméljük, hogy a jövőben is találunk olyan szponzorokat, akik a terembérlés és az anyagköltségek terén mellénk állnak. Szeretnénk minden korosztály számára rendszeresen indítani ilyen csoportokat. A későbbiekben pedig elvált szülők számára is szeretnénk foglalkozásokat tartani.