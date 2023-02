A Szerelmes kalandtúrára február 1-jétől várják azon párok jelentkezését, akik fontosnak érzik, hogy minőségi időt fordítsanak egymásra és kapcsolatuk ápolására.

– Azt tapasztaljuk, hogy a hétköznapok feladatai el tudják sodorni egymástól a párokat – mondta Bartal Orsi szervező. – Kevesebb időt töltenek együtt, ritkán randiznak, pedig emlékezzünk rá, hogy amikor megismerkedtünk, milyen fontosak voltak a közös programok, milyen izgatottan vártuk mindig a következő találkozást. Gyakran megöleltük egymást, naponta többször írtunk kedves leveleket, szerelmes SMS-eket. Ahogy telnek az évek, előfordulhat, hogy egy kicsit megszürkül a kapcsolat.

A kalandtúra feladatai arra próbálnak lehetőséget adni, hogy egy kicsit ismét színt vigyünk a mindennapokba. Ehhez nem nagy dolgokra van szükség, és nem kellene hozzá a Házasság Hete sem, hiszen ezeket bármikor meg lehet tenni. Kettesben beülni egy cukrászdába, játszani egy jót, vagy csak este egy pohár bor mellett beszélgetni. Nem nagy dolgok, néha mégis feledésbe merülnek, ezért jó, ha időnként kapunk egy kis lökést és inspirációt hozzá. Reméljük, hogy ezek a játékos feladatok segíteni tudnak a közös töltekezésben. A programra házaspárok jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy 1 vagy 99 éve vannak együtt – tette hozzá Bartal Orsi, akitől azt is megtudtuk, hogy az előző évektől eltérően (amikor a vírus miatt elsősorban otthoni feladatokat kaptak a párok) az idei kalandtúra tulajdonképpen egy séta Győr belvárosában, amelynek során nyolc állomást kell felkeresni egy térkép segítségével.

A séta február 1. és 17. között egyszerre vagy akár több részletben is elvégezhető, és az állomások sorrendje is tetszőleges. Minden állomáson az ott kapott feladat elvégzésével egy-egy kódot lehet megszerezni – ezeket kell a menetlevélre feljegyezni és a játék végén visszaküldeni a szervezőknek. Pluszpont szerezhető ezenkívül bármely egyéb, Házasság Hete-programon való részvételért vagy egy extra randiért. A programot több üzlet is kedvezményes ajánlatokkal vagy ajándékfelajánlással támogatja. Azok a házaspárok, akik több mint öt feladatot teljesítenek, részt vehetnek a nyereménysorsoláson, amelyre február 18-án délután öt órakor a Szent Imre-templomban kerül sor.

A fődíj egy kétfős hétvége Óbudaváron. Jelentkezni a bit.ly/kalandtura2023 űrlapon ke­­resztül lehet. További információk a [email protected] e-mail-címen kérhetők.



Szeretetbe kapaszkodva – ez az idei Házasság Hete programsorozat mottója.