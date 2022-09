Felajánlásból készült el egy fahíd nemrég a településen a temető mellett. Itt a murvás járda is kész lesz hamarosan, ugyancsak felajánlásból. A két utat összekötő járdánál stációképekkel illusztrált keresztutat alakít ki a falu.Az elmúlt napokban több helyszínen többféle munkálatok zajlottak a településen. Megújultak a temetőben lévő padok, a kút, a ravatalozó oszlopai. Előtte már friss virágok sorakoznak, ezeket is helybéliek adták, majd ültették el.

A polgármesteri hivatal előtti padok új színt kaptak, amihez a falu vásárolta meg a festéket, a lakók pedig ecsetet ragadtak és elvégezték a kétkezi munkát. A focipályán is megújultak a kispadok, bővült a férőhelyek száma is az új tető alatt. Ez is nagyban a helyieknek köszönhető. A felajánlók és az önkéntesek ahol csak tudnak, segítenek.

– A társadalmi munka nagyon erős községünkben. Nemrég új emlékmű készült el nálunk, mely előtt közösen térköveztünk. A focipálya környéke sem volt már szép, az önkormányzat megvette a festéket, a focisták és az önkéntesek pedig lefestették a sportkör épületét. Úgy, ahogy a kapukat és a kispadokat is – mondta el lapunknak Bassák Attila polgármester.

Az elöljáró azt mondja, amikor az ötletek megszületnek, mit és hogyan lehetne szebbé tenni, megmozdul a falu. Az összefogásban önkéntesen vesznek részt a helyiek és megtesznek mindent szeretett falujukért.

Az új hídnál stációképekkel illusztrált keresztutat alakít ki a falu. Fotó: Csapó Balázs

Fotós: Csapó Balázs

– Önkormányzatunk nem gazdag, egy előnyünk lehet: ha összefogunk. Számtalan dolgot újítottunk már fel önerőből. A falu vásárolja meg a festéket, biztosítja az eszközöket, a helyiek pedig ecsetet és munkaeszközöket ragadnak, majd elvégzik azt a feladatot, amiért több százezreket fizetnénk szakembereknek. Igazán példaértékű – foglalja össze a polgármester.

A sportkör épülete nemcsak színében változott meg, a nyílászárókat is kicserélték nemrég: felajánlásból kaptak ajtókat.

– Ezeken a közös munkákon tanuljuk meg igazán, milyen közösséget alkotni. Ha a felújításokért szakembereket fogadnánk fel, az súlyos százezrekbe, milliókba kerülne a falunak. Ezért megtesszük mi, helyiek. Büszkeséggel tölt el, hogy folyamatosan szépülünk és mindenki segít benne – fogalmazott az elöljáró.

Újabb ötletek és feladatok mindig születnek. Folytatódik a temetőnél lévő parkolók kialakítása, amelyhez nemcsak anyagot biztosít, hanem a munka jelentős részét is vállalta egy helyi egyéni vállalkozó. A temető főkapujánál (a Kossuth Lajos utcai oldalon) szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyeznek el hamarosan, bízva, hogy ezzel is segítik a környezettudatos magatartás fejlődését településükön. Abban a községben, ahol, ha felújításról van szó, bátran megmozdulnak a helyiek és önkéntesen teszik szebbé lakhelyüket.