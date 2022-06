A Duna-napon a 800 esztendős Gönyűt és a folyót ünnepelték szombaton a településen. Megszervezték a harmadik kerékpártúrát, a jelentkezők rövidebb és hosszabb útvonalat is teljesíthettek. Ezt követően a kerek születésnapra különböző sportprogramokat is szerveztek.

A lényeg a 800 méteres táv megtétele volt, amit a felnőttek futva, kocogva vagy gyalog, az édesanyák babakocsival sétálva, a gyerekek biciklivel vagy rollerrel teljesíthettek. A távot legyőzőket apró ajándékokkal is jutalmazták.