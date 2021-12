Alapítványi támogatás

Ha önök is szeretnék segíteni, szebbé, melegebbé, meghittebbé tenni a szeretet ünnepét, adományaikat a november 13-i lapban talált csekken is befizethetik, de átutalással a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják. Az alapítvány segítségét kérők, a rászorulókat ajánlók leveleit a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A címre vagy az [email protected] e-mail-címre várjuk.