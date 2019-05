Újra indul a Kisalföld 7próba szeptemberben! - Várjuk a jelentkezéseket!

Felső tagozatos diákok, figyelem! Vár rátok ismét egy igazán szórakoztató, de tanulságos vetélkedő, és a 250 ezer forintos főnyeremény.

A játék végén értékes nyeremények találnak gazdára

Fődíj: 250.000 Ft bankkártyán

2. hely: 150.000 Ft bankkártyán

3. hely: 100.000 Ft bankkártyán



Ráadás: az első három helyezett osztályt képviselő pedagógust egy-egy kétszemélyes wellness-hétvégével jutalmazzuk.

Jelentkezz most osztályoddal a Kisalföld 7próbára!

Még bizonytalankodtok a részvételt illetően? Kétségeitek vannak?

Ha benne vagytok idén is egy megismételhetetlen kalandban, ha jól kezelitek a közösségi médiát, és nemcsak a neten, hanem osztályként is egy jó közösséget alkottok, vagy szeretnétek alkotni, ez a játék nektek szól. A 7próba lényege tehát a közösségépítés, a kreativitás és a játék. A Kisalföld immáron második alkalommal megrendezésre kerülő 7próba, 7 olyan, kreatív energiákat felszabadító feladvány megoldására hív benneteket, melyek során megmutathatjátok, milyen is az osztály szíve-lelke.A jelentkezéseket az általános iskolák felső tagozatos diákjaitól (a hagyományos rendszer szerinti felső tagozatos osztályok (5-8 évfolyam), 6 osztályos iskola esetében (1-2 évfolyam), 8 osztályos iskola esetében (1-4 évfolyam)) várjuk, akik nem egyénileg, hanem iskolájukat képviselve, osztályként, osztályfőnökük vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/ képviseletével indulnak a Kisalföld 7próbán.Nem kell mást tennetek: osztályfőnökötöknek vagy egyik tanárotoknak jelezni részvételi szándékotokat, és az alábbi linken június 14-ig kitölteni a jelentkezési űrlapot.A jelentkezés másik része egy maximum 1 perces bemutatkozó videó készítése, melyet szeptember 1-10 között várunk Instagram oldalunkra felöltve. Ennek részleteiről később pontos tájékoztatással szolgálunk.A fenti link egy Google forms dokumentum, melynek kitöltéséhez gmail e-mail cím szükséges.A jelentkezési űrlapban minden mező kitöltése kötelező, valamint a jelentkezéshez szükséges szülői hozzájárulási nyilatkozatok csatolása. (ez a fenti linkről letölthető) Kérjük a tanárokat, a nyilatkozatokat a 7próba minden résztvevő tanulójának juttassák el, és azt a diákok, szüleikkel töltessék ki. A hozzájáruló nyilatkozat csak a szülő aláírásával együtt érvényes; a diákok csak és kizárólag akkor vehetnek részt a 7próbán, ha a szülő ebben a dokumentumban nyilatkozatot tett erről. Azon tanulók, akiknek ez a nyilatkozata hiányzik, nem szerepelhetnek a feladatok megoldása során felismerhető módon sem videófelvételen, sem fényképen.A nyilatkozatok feltöltését egy dokumentumban várjuk minden résztvevő diáktól, és kérjük a lapokat megszámozni. A játékban résztvevő osztályoktól a határidők pontos betartását kérjük, annak figyelmen kívül hagyása a játékból való kizárást eredményezi.A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.Segítünk a döntésben: A 2018-ban elsőként megrendezett nagysikerű, sorversennyel záródó 7próba minden résztvevőnek hatalmas élmény és egy igazán szórakoztató, izgalmakban bővelkedő kaland volt.Mi bizonyíthatná ezt jobban, nézd meg videós összefoglalónkat!