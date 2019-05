Újra indul a 7próba, várjuk az iskolák jelentkezését a megyéből - 250 ezer forint a nyertes osztálynak!

A 7próba egy nagyon jó és élvezhető verseny, jó feladatokkal és versenyszámokkal. Közelebb hozta az osztályt. Nem teljesen az iskoláról, hanem inkább a közösségről szól

Sok élményt hozott nekünk ez a verseny. A legszebb emlékem az, amikor a választott jó cselekedet nevű próba során meglátogattuk az időseket a Szeretetházban.

Miért is buzdítja nevezésre a megye iskoláit az előző győztes osztály? Videónkból kiderül:

Én szintén a Szeretetházban éreztem nagyon jól magam. Olyan jó volt beszélgetni az idősekkel, sokat tudunk tőlük tanulni, és szerintem ők is tanultak valamit tőlünk. Nem egy kötött program volt, aki szeretett volna maradni, az ott tölthette a délutánt





A A 7próba hét olyan kreatív energiákat felszabadító feladvány megoldására hív benneteket, melyek során megmutathatjátok, milyen is az osztály szíve-lelke.A jelentkezéseket az általános iskolák felső tagozatos diákjaitól - a hagyományos rendszer szerinti felső tagozatos osztályok (5-8. évfolyam), 6 osztályos iskola esetében (1-2. évfolyam), 8 osztályos iskola esetében (1-4. évfolyam) - várjuk, akik nem egyénileg, hanem iskolájukat képviselve, osztályként, osztályfőnökük, vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/képviseletével indulnak a 7próbán.Nem kell mást tennetek, mint osztályfőnökötöknek vagy egyik tanárotoknak jelezni részvételi szándékotokat, és az alábbi linken június 14-e délután 4 óráig kitölteni a jelentkezési űrlapot . Kitöltési útmutató: itt szülői hozzájárulási nyilatkozatot és a hivatalos játékszabályzatot a linkekre kattintva találjátok. (A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.)

A legelső 7próba nyertes osztályai:

Első helyezett: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 8/IV,

Második helyezett: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7/III,

Harmadik helyezett: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 5/b.

- mondta Farkas Csongor, az előző 7próba nyertes csapatának tagja, a Péterfy-iskola 8/IV osztályának diákja. Majd azt is elmesélte, hogy a 250 ezer forintos főnyereményből biztosan lesz fagyizás, pizzázás és osztálykirándulás Kőszegre, valamint Írott-kőre.Osztálytársa, Nagy Zakariás a verseny kapcsán azt emelte ki, hogy sokkal jobban összekovácsolódtak, mint osztály.- hangsúlyozta Szabó Virág, aki szintén a győztes osztály tagja. Majd arról is említést tett, hogy mit tanácsol a következő 7próbára nevezőknek."Ne adják fel, ha akadály gördül eléjük, vagy egy olyan feladat, amin kicsit gondolkozni kell. Soha ne vesszenek amiatt össze, hogy ha valamiben nem értenek egyet, hanem mindenki ötletét próbálják az adott feladathoz felhasználni.Nálunk is volt olyan, amiben nem értettünk egyet, de azzal kapcsolatban mindenki egyre gondolt, hogy mire költhetnénk a nyereményt".Oberling Zsanett osztályfőnököt arról kérdeztük, hogy mit szólt az első három helyezett osztály tanárainak jutalmához, a wellness utalványhoz."Jól esett az, hogy ránk, pedagógusokra is gondoltak. Nemcsak a gyerekeket jutalmazták, hanem a mi munkánkat is értékelték. Akármennyire jó egy osztályközösség, időnként kell az osztályfőnök noszogatása, kell egy kontroll, és hogy időnként mi mondjuk meg a csapásirányt.A verseny nélkül nem biztos, hogy sikerült volna ennyi délutánt velük tölteni, így viszont erre nagyon törekedett mindegyikünk. Jók voltak a feladatok, tetszett, hogy el kellett menni mindenféle irányba, legyen szó például a környezettudatosságról".Böngésszen a január elején megrendezett sorversenyen készült hangulatos fotók között!