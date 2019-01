Kvízkérdésekkel folytatódik a sorverseny - Élőben a 7próba döntőjéről

Kvízkérdések a Kisalföld egy korábbi lapszámából, amit a diákok előzetesen jól átlapozhattak, megvizsgálhattak, hiszen erre még a sorverseny előtt figyelmeztettük őket.Óriási energiákkal szurkolnak az osztályok!Adott már át vaníliás karikát szívószállal egy másik embernek? Most ez a kihívás a diákoknak. És még mindig nem érünk a végére - sok-sok ügyességi feladat vár még a tanulókra.Lufival röplabdázni - ez volt a második feladat. Csak úgy tombolnak az osztályok, így biztatják a pályán lévő társaikat.Palackdobálás - Ezt a feladatot már gyakorolhatták otthon a diákok. Átfordítás, majd talpra állítás - annyira nem is könnyű feladat.A legjobb szurkolótábor különdíjat kap - hajrá 7próbázók, drukkolunk mind a 22 csapatnak!Katt a Kisalföld Instagram felületére! Elindult a hatalmas verseny, közben sokat storyznak a diákok. Lengnek a molinók, hangosan szólnak a csapatnevek, mindenki a legjobb önmagát hozza. Link a bevonulás élő közvetítéséhez: itt Kereplő, síp, mindenféle hangos eszköz és sok-sok mosolygós, izgatott arc: ettől dübörög most az Olimpiai Sportpark. Mindenkinek szuperül áll a 7próbás csapatpóló!

Korábban írtuk:

Győri, soproni, mosonmagyaróvári, tatai, pannonhalmi, kónyi, rábapatonai, rábacsécsényi, beledi, tápi, és harkai iskolák felső tagozatos diákjai versenyeznek a 2019-es év legelső péntekén, ezzel zárul a 7próba.A sorversenynek tétje is van: a nagy értékű nyereményeket az ott elért helyezések alapján fogjuk kiosztani.A versenyző csapatok több száz nézővel karöltve fognak péntek délelőtt a helyszínre érkezni, ahonnanA 10 órakor kezdődő döntőn minden osztály bizonyíthatja csapatjátékát, ügyességét, rátermettségét.