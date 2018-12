7próba - Wifi kikapcs, mobilnet kikapcs - Egy nap internet nélkül challenge

Forrás: Pixabay

A 3-3 mondatot gyűjtsétek össze egy közös fájlba, és küldjétek el a 7proba@kisalfold.hu e-mail-címre december 10-én, hétfőn 12 óráig.

Engelhardt Márk. Fotó: Mészáros Mátyás

Kicsit ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor valaki a dohányzásról próbál leszokni – pótcselekvéseket keres és jobban figyel magára az ember, sőt, rájön, mi hiányzott (például több testmozgás). Ami engem illet, offline játékokat játszottam, olvastam és találkoztam a barátaimmal. Izgalmas challenge volt. Talán egy hétig is bírható lenne.

Sok-sok különböző témával ismerkedhettek meg az elmúlt öt próba során a Kisalföld közösségi kampányában részt vevő osztályok.Környezetvédelemtől az önkéntes munkáig, flashmobtól a közös sportolásig – a középpontban mindig a játékos tanulás és a közösség összekovácsolása volt.Ez az utolsó előtti feladvány esetében sincs másképp, egyet azonban csavarunk a koncepción. A feladat:Mobiltelefonotokat természetesen használhatjátok hívásra, SMS-küldésre, hiszen mi is tudjuk, szüleitekkel, barátaitokkal valahogyan kapcsolatban kell maradnotok.A kihívás viszont az, hogy egy választott nap reggelétől egészen másnap reggelig "kerüljétek el" a közösségi médiát, a kép- és videómegosztó portálokat, a böngészőket.Kíváncsiak vagyunk, mivel töltitek az így felszabadult perceket és hogyan érint benneteket egy ilyen kihívás.Az osztály minden tagja számoljon be három mondatban arról, hogy mit csinált netezés helyett, hogyan érezte magát a bőrében (például kimaradva éreztétek-e magatokat), illetve milyen pozitív vagy negatív tapasztalatokat szereztetek ebben a 24 órában."Ha lokális kapcsolatokban gondolkodunk, sok mindent meg lehet beszélni személyesen, de ha globálisakban, akkor az online platformokra mindenképp szükségünk van. Az USA-ban élő kollégákkal máshogy nem is lehetne" – mesélte Engelhardt Márk, a győri székhelyű, különböző technológiák kreatív felhasználásával foglalkozó Attrecto cég munkatársa, aki a közelmúltban saját – Esporttal foglalkozó – startupot indított.Engelhardt Márk kipróbálta, hogy milyen egy közösségi média nélküli nap.