7próba - Óriási buli volt a döntő, a győri Péterfy 8/IV osztály nyerte a versenyt - fotók, videó

Továbbjutottak a végső döntőbe:

Első helyezett - Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 8/IV (117 ponttal)Második helyezett - Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7/III (108 ponttal)Harmadik helyezett - Kazinczy Ferenc Gimnázium (90 ponttal)4.: 83 ponttal - Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános IskolaHoltversenyben: 83 ponttal - Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola6.: 77 ponttal - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola7.: 66 ponttal - Ujhelyi Imre Általános IskolaVideó az eredményhirdetésről: itt Legjobb szurkoló kihirdetése: Váci Mihály Általános Iskola.Nyeremény: sárkányhajózási lehetőség.Három perc alatt annyi ruhát gyűjtsenek a tanulók a nézőtérről, amennyit csak tudnak, és ezeket egy valakinek fel kell vennie. Nem számít: nadrág, cipő, zokni. Számít: póló, ing, pulóver, mellény, kabát, dzseki, sapka, sál, kesztyű.Csak ketten öltöztethetnek, a többiek szaladgálnak a ruhákért.Annyi csipeszt kell illeszteni egy kötélre, amennyit csak tudnak. Ezeknek egymáshoz kell kapaszkodniuk, és nem eshetnek le. Három helyen építhetnek a csapatok. Két perc alatt vajon ki rakja a legtöbb csipeszt?Mocsárjárás, egy kis csavarral. Sportlétra elemeivel juthatnak a diákok a pálya feléig, ahol labdák várják őket. A hetedik sportlétrát (hatan vannak a csapatban) előre adják, így lépkednek előre, egyet-egyet. A négyzetből (a sportlétra földön lévő eleméből) nem léphetnek ki.Kvízkérdések ismét: igaz vagy hamis? A szuperdöntőbe jutott diákok is a december 20-i Kisalföld hasábjai alapján kell, hogy válaszoljanak.Pingpong-labda műanyagkanálon. Ki adja át a másiknak a legügyesebben, leggyorsabban?Zsákban futás. Nem az idő, hanem a befutás sorrendje számít. Élőben, videón: itt Kekszet a homlokra! Így kellett a továbbjutóknak félpályán végigmenniük.Rövid szünet után kihirdették, kik jutottak be a szuperdöntőbe.8. osztályosok közül: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium7. osztályosok közül: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium6. osztályosok közül: Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola5. osztályosok közül: Kazinczy Ferenc GimnáziumÉs további három csapat: Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola, Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános IskolaKapura lövés, egy kis kockázatvállalással. Hány méterről vállalják a diákok, hogy belövik a labdát? Más-más távolság más-más pontot jelent. Hajrá!Toronyépítés tojástartókból - sok csapat a masszív alapra ment, de néhányan mertek kockáztatni.Egyszerű sorverseny, amit különböző alakzatok, járási formák bonyolítanak: medve-, rák-, pókjárás, nyusziugrás, stb. Élőben, videón: itt Kvízkérdések a Kisalföld egy korábbi lapszámából, amit a diákok előzetesen jól átlapozhattak, megvizsgálhattak, hiszen erre még a sorverseny előtt figyelmeztettük őket.Óriási energiákkal szurkolnak az osztályok!Adott már át vaníliás karikát szívószállal egy másik embernek? Most ez a kihívás a diákoknak. És még mindig nem érünk a végére - sok-sok ügyességi feladat vár még a tanulókra.Lufival röplabdázni - ez volt a második feladat. Csak úgy tombolnak az osztályok, így biztatják a pályán lévő társaikat.Palackdobálás - Ezt a feladatot már gyakorolhatták otthon a diákok. Átfordítás, majd talpra állítás - annyira nem is könnyű feladat.A legjobb szurkolótábor különdíjat kap - hajrá 7próbázók, drukkolunk mind a 22 csapatnak!Katt a Kisalföld Instagram felületére! Elindult a hatalmas verseny, közben sokat storyznak a diákok. Lengnek a molinók, hangosan szólnak a csapatnevek, mindenki a legjobb önmagát hozza. Link a bevonulás élő közvetítéséhez: itt Kereplő, síp, mindenféle hangos eszköz és sok-sok mosolygós, izgatott arc: ettől dübörög most az Olimpiai Sportpark. Mindenkinek szuperül áll a 7próbás csapatpóló!

Korábban írtuk:

Győri, soproni, mosonmagyaróvári, tatai, pannonhalmi, kónyi, rábapatonai, rábacsécsényi, beledi, tápi, és harkai iskolák felső tagozatos diákjai versenyeznek a 2019-es év legelső péntekén, ezzel zárul a 7próba.A sorversenynek tétje is van: a nagy értékű nyereményeket az ott elért helyezések alapján fogjuk kiosztani.A versenyző csapatok több száz nézővel karöltve fognak péntek délelőtt a helyszínre érkezni, ahonnanA 10 órakor kezdődő döntőn minden osztály bizonyíthatja csapatjátékát, ügyességét, rátermettségét.Köszönjük a Vady Bt., az Alcufer Kft. és a Pedró pékség támogatását!