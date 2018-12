7próba - Molinó, duda, kereplő, rigmusok - Az utolsó feladatként a sorversenyre kell készülni

Különféle rigmusok alkotásában segítségetekre lehetnek a már bevált és hagyományos rímek, amit kedvetek szerint alakíthattok, de fontos, hogy ha a szöveget át is írjátok, a hangzás és a rímek mindenképp egybecsengőek legyenek. Új rigmusok vagy énekek kitalálásánál csak a kreativitásotok szab határt, de sokszor a kevesebb több

Együtt a végéig

A mindent eldöntő sorverseny időpontja január 2019. január 4-e, 10 és 14 óra között.Kérünk minden résztvevőt, hogy a kezdés előtt egy fél órával érkezzenek meg a győri Olimpiai Sportparkba (9025 Győr, Radnóti u. 46.). A verseny elődöntő-döntő rendszerű lesz, de természetesen számítunk az osztályokra az eredményhirdetésig, hogy együtt ünnepeljük a nyerteseket. Hajrá, 7próbások!

Eljött az idő, kedves 7próbások, az első hat próba után az utolsó, a hetedik már a januári sorversenyre felkészülést szolgálja.A feladat ezúttal az, hogy készítsetek a sorversenyre minél látványosabb, a szurkoláshoz használható segédeszközöket, verseket.Ehhez kollégánk, Németh Richárd adott hasznos tanácsot. Richárd egyben a CMB Cargo UNI Győr, a város első osztályú női kosárlabdacsapat szurkolói egyesületének, a Győri Jaguárok tagja évek óta.„Szurkoláshoz elsősorban egy egységes és összetartó csoport vagy társaság szükséges, akikkel közösen fel lehet készülni a kedvencek biztatására – kezdte javaslatait Németh Richárd.– Ha úgy érzitek, hogy készen álltok a közös munkára, találjatok ki egy nevet a szurkolói csoportnak. A zajkeltő eszközök, mint a dobok, dudák, kereplők beszerzése a következő feladat, ugyanis az öröm hangos kifejezésében és a dalok ütemének megtartásában is sokat segítenek."Mindenképp érdemes használni a csapat kreativitását: egy molinó vagy élőkép készítése még inkább összeforraszthatja a közösséget.Érdekesség, hogy a Győri Jaguárok drapériájukat számítógépen tervezték meg és Lengyelországból rendelték meg húszezer forintért. Viszont kisebb méretű buzdító transzparenseket nagyobb kartonlapokra is készíthetnek a próbázók, egy nyomós duda pedig a barkácsáruházakban általában kétezer forintért kapható, s messze hangzó hangjával hamar nyomatékosítja a küzdőtéren levőkkel: itt vagyunk a lelátón, értetek szurkolunk.A csapatok a sorversenyen élőképeket akár színes kartonlapok vagy speciális fóliák segítségével is alkothatnak. Fő a precíz tervezés és kivitelezés.– tanácsolja a Győri Jaguárok oszlopos tagja, aki végezetül hozzáteszi: a csapatnévre, az egységességre célszerű utalni ezekben a versikékben, de mindenképpen pozitív kicsengésű, buzdító hangvételűek legyenek, ami kifejezi az összetartozást.Beküldendő fotó vagy videó ezúttal nincs. Az elkészült tárgyakat, transzparenseket, rigmusokat a sorversenyen tudjátok majd hasznosítani. A Kisalföld 7próbázói továbbra is figyeljék levelezésüket, mert érkeznek még információk!