7próba - Egy nap net nélkül: "Megkértem a dédi mamámat, hogy beszéljen a gyerekkoráról"

A Z generáció tagjai beleszülettek a digitális forradalomba. Életüket főként az online térben élik, így a net nélküli nap igazi kihívás volt számukra.

A győri Péterfy-iskola 7/III osztálya egy színes plakáton helyezte el a szövegbuborékokat, amikben a diákok leírják tapasztalataikat.

Szívesen játszottam. Behordtam a fát és begyújtottam. Mindig szívesen olvasok, most is ezt tettem

A reggeli rutinomhoz hozzátartozik, hogy megnézem az e-mail-jeimet és a Facebook-üzeneteimet, és a fontosakra gyorsan válaszolok. Ez most elmaradt, emiatt hiányérzetem volt nap közben. Órák után dolgozatokat javítottam, olvastam, és elmentem egy barátnőmmel step aerobicra

„Hiányoztak az értesítések" – mesélte Tokodi Ádám Tamás, a Gárdonyi-iskola 7/b-s tanulója, aki egyáltalán nem volt egyedül ezzel a tapasztalattal, sokan hiányolták barátaik üzeneteit, a YouTube-videókat, a Snapchat-et...

„Nehéz volt egy napot net nélkül lenni. Jobban megismertem a családomat. Új dolgokat tudtam meg róluk" – mondta Szűcs Evelin, a Harkai Iskola tanulója.

Ki tudtam menni délután a többiekkel a kalandparkba. Csak az iskolában tudtuk megbeszélni, hány órakor, és hol találkozunk. Megkértem a dédi mamámat, hogy beszéljen a gyerekkoráról, és hogy mi volt a háború alatt

24 óra közösségi média és mindenféle netes felület, tartalom nélkül – van, aki áldásként, és van, aki tragédiaként éli meg.A diákok beszámolóiból leginkább az látszik, hogy igyekeztek több időt tölteni családtagjaikkal a felszabadult időben. Volt, aki sportolással, játékokkal – Rubik-kockával, társassal, kártyával –, mézeskalács-sütéssel és több tanulással töltötte ki a jóval hosszabbnak érzékelt órákat.Nem mindenkinél, de azért sokaknál felmerült, hogy kimaradnak valamiből, azért, mert nincsenek online valamilyen chates felületen.Volt, aki kifejezetten élvezte, hogy jóval több ideje jut a hozzá közel állókra, házi kedvenceire és az iskolai feladatokra. És olyan is volt, aki a nap vége felé már nem győzte internet nélkül – egy kicsit bejelentkezett a közösségi oldalakra.– írta Bödecs Bence, a Beledi Iskola diákja.– foglalta össze Kalmárné Koszonits Klára, a Bolyai János Általános Iskola pedagógusa. (Ne feledjük, a tanárok is megmérettettek ebben a körben.)„Először könyvet olvastam. Aztán kicsit rajzoltam. Anyukám látta, hogy unatkozom és megkért, hogy segítsek neki" – írta a Deák Ferenc Általános Iskola egyik diákja. Hozzá hasonlóan sokan segítettek az otthoni feladatokban, serénykedtek a házimunkában.„Nagyon jó volt az internet nélküli nap. Sokat olvastam és rajzoltam. Együtt játszottunk a családdal. Máskor is lehetne ilyen nap" – írta Jázmin, a József Attila Iskolából.„Rájöttem, hogy tudok rajzolni!" – mondta egy kölcseys diák. Hozzá hasonlóan többen is kreatív tevékenységekkel űzték el unalmukat: rajzoltak, színeztek, zenéltek.– számolt be Bogi, a Rábapatonai Iskola diákja.Végül a Váci Mihály Iskola egyik diákjának szavaival zárjuk a sort: