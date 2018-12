7próba - 2019 első péntekén rakjuk fel az i-re a pontot

A hetedik kihívást kicsivel több mint egy hete hirdettük meg, amiben leírtuk, készüljenek a tanulók szurkolói „kellékekkel", írjanak hangzatos, biztató, kiabálható sorokat, és fessenek-rajzoljanak színesebbnél színesebb plakátokat. Ezek elengedhetetlen részei a szurkolásnak, és az összetartozást, csapatszellemet sugallják.

A győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 8/a osztály diákjai a 3. próbát úgy teljesítették, hogy ellátogattak a kórházban fekvő gyermekekhez, és mesét olvastak nekik.

A Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi Tagiskolájának 7. osztályosai a 3. próba után.

A sorverseny különböző ügyességi feladatokból fog állni, a szórakozás garantált. Előzetesen annyit árulhatunk el, hogy az egyik kihívás kapcsolódni fog a ma megjelent Kisalföldhöz. Tehát, 7próbázók, jól tegyétek el, és alaposan tanulmányozzátok azt az újságot, amiben ezt a cikket is olvashatjátok!

A győri Váci Mihály Általános Iskola 5/b osztály diákjai két jó cselekedetet is választottak a 3. próba során, az állatmenhelyre látogatás mellett a Gyermekeink mosolyáért Alapítvány számára szerveztek gyűjtést, jó minőségű ruhákat és játékokat adtak át a szervezetnek.

A mosonmagyaróvári Újhelyi Imre Általános Iskola 7/b osztály tanulói madáretetéssel vitték véghez a 3. próbát.

Győri, soproni, mosonmagyaróvári, tatai, pannonhalmi, kónyi, rábapatonai, rábacsécsényi, beledi, tápi, és harkai iskolák felső tagozatos diákjai fognak versenyezni a 2019-es év legelső péntekén, ezzel zárul a 7próba.Az előző hat feladat nagyon jól sikerült a diákoknak: lelkesen, kreatívan, mindent bele adva készítették el a próbák megoldásait, és személyiségüket, az osztály szívét-lelkét sem féltek megmutatni.A 7próbát lezáró sorversenytől is ezt várjuk, – és ezúton is erre buzdítjuk a részt vevőket – mutassák meg mit tud az osztály, ha együtt, csapatban kell játszani, versenyezni.A közös játéknak tétje is lesz: a nagy értékű nyereményeket a sorversenyen elért helyezések alapján fogjuk kiosztani.A nyertes osztályok maguk dönthetik el, hogy kirándulásra, műszaki cikkre vagy sportfelszerelésre költik-e a díjat. Sőt, az osztályokat nevező-segítő tanárokat is díjazzuk. A dobogós osztályokat összefogó tanárok egyenként egy-egy 2 főre szóló wellnesshétvégét kapnak ajándékba.A 7próbát szervező munkatársak alig várják, hogy a végső megmérettetésen személyesen is lássák a tanulók ügyességét, csapatjátékát. És a végeredménytől függetlenül elmondhatjuk, ezzel a játékkal minden osztály nyertes egy kicsit, hiszenÚj sportágat próbáltak ki, videó interjút készítettek az internet lehetséges veszélyeiről, véghez vittek egy választott jó cselekedetet, elmélyültek az ökológiai lábnyom valódi jelentésében, flashmobbal okoztak meglepetést másoknak, és részt vettek az „egy nap net nélkül" kihívásban.A beküldött megoldások, tapasztalatok, élménybeszámolók, fotók és videók mind-mind arról tanúskodnak: jól érezték magukat a diákok, és közben új dolgokat tanultak. Alig várjuk, hogy a sorversennyel feltegyük az i-re a pontot.