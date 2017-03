Roy és Ádám Trió: új album és lemezbemutató nagykoncert

A 2013-ban az év zenekarának választott együttes, a 2011-es Küldözési mánia c. nagylemez után 6 évvel új zenei anyagot készített. A "Trambulin", a "Csapból is én folyok", "Az otthon itt van", “Az én órám másképp jár", a “Visszasírom" és számos, a mai napig sokat játszott rádiós sláger után a trió felállásban koncertező banda - Csányi Zoli dobossal kiegészülve - teljesen új, üde zenei útra lépett, keverve a mai modern hangzást a tőlük megszokott tradicionális gitárzene minőségével.Az egyenként is magasan kvalifikált, univerzális, nem mellékesen sztárallűröktől mentes muzsikusok most Takács Zoltán ‘Jappán’ és Szakos Krisztián zenei producer közreműködésével készítették el aktuális nagylemezüket, ahol a "royésádámos" hangzás és ritmusvilág már-már futurisztikusan keveredik az elektronikus hangszereléssel. A korong szövegvilága szintén egy kortárs kuriózum, az önirónia és tartalmas gondolatok megfogalmazásával a formáció ismét a high-tech minőség mellett tette le a voksát, mindezt persze könnyebben fogyasztható formában.A szóban forgó album beharangozó első dalának klipje, a “Szerelmi állapot", valamint a második, “Komolyan sírok" . dal zenés videója már elérhető a Youtube-on. Az új dalok Roy megszokott rekedtes hangján, Ádám egyedi gitárjátékával és vokáljával, Csányi Zoli stabil és precíz ritmusvilágával és vokáljával szólalnak meg, friss-ropogós, mai zenei köntösbe öltöztetve. A korongra rákerült egy nagyon izgalmas duett is a különleges hangú Ív közreműködésével.

A lemezbemutató koncerten maximálisan a ‘rockzenélésé’ és új daloké lesz a főszerep, (a srácoktól megszokott és elvárt minőségben), de az ismert Roy és Ádám klasszikusokból és akusztikus megszólalású dallamokból is ízelítőt kaphatunk, ugyanis a zenekar ebben is kiváló.A nagylemez hivatalos megjelenése március 30-án, a koncert napján az A38 hajón, ahol természetesen fizikai formában megvásárolható, illetve a zenekarral lehetőség szerint is szignáltatható lesz.