Roger Waters, a Pink Floyd géniusza visszatér Budapestre

Roger Waters 2018-ban visszatér Európába vadonatúj, Us + Them turnéjával, melynek programja a klasszikus Pink Floyd dalok mellet néhány új nótát, valamint szólókarrierje legnagyobb sikereit tartalmazza majd.Aza művész elképesztő pályafutásából szemezget, amely egyaránt tartalmazza a legnagyobb Pink Floyd albumok dalait (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of The Moon) csakúgy, mint új lemeze, az Is This the Life We Really Want? szerzeményeit.A turné nem véletlenül az 1974-es dal, az Us And Them után kapta a nevét, amely a Pink Floyd egyik legsikeresebb albumán, a The Dark Side of the Moon-on jelent meg.“Egy teljesen új show-val indulunk útnak," - fogalmazott Roger Waters.

Karrierem különböző időszakainak keveréke lesz, a Pink Floyd évektől egészen az új albumig. Megközelítőleg 80% lesz a régi, és 20% az új, de az egészet összekapcsolja egy általános téma. Nagyon jó kis show lesz, megígérem. És a leglátványosabb, amit valaha csináltam.

A most 74 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során.



A basszusgitáros-énekes 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour gitáros, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább.

Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten.



Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.



Waters szólópályafutása során négy stúdiólemezt és egy operaalbumot készített.

, amelyek a rajongóknak óriási élményt jelentenek a magas színvonalú, csúcstechnológiájú audiovizuális produkcióval és lélegzetelállító quad hangzással. Az ígéret szerint az új turné sem lesz kivétel; több hónapos aprólékos tervezés után elkészült a show, amely a közönséget egy különleges zenei utazásra viszi minden este.Roger Waters – Us + Them a művész első európai turnéja az óriási sikerű, 2010-ben indult The Wall Live koncertkörút óta, amelyet több mint 4 millió rajongó látott a 219 előadás egyikén, és azóta is a legsikeresebb szólóművész turné a zenetörténetben.A budapesti koncertre jegyek szeptember 28-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. Az 5 különböző ülő-, az álló- és a limitált számú kiemelt állójegy mellett VIP csomagok is megvásárolhatók a 2018. május 2-án megrendezésre kerülő fellépésre.További info:https://rogerwaters.comwww.livenation.huwww.ticketpro.hu