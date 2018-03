Nem tréfál az Exotic, április elsején időutazásra hív az együttes - videó

Exotic - Isten hozott lemezbemutató

Facebook-esemény, információk >>

hogy" címen megjelentette az immár 30 éve fiókban porosodó dalait az Exotic.A legendás együttes most - 2004 után először - önálló koncertet ad Budapesten. Az új albumról az összes számot eljátsszák majd, de az este folyamán természetesen felcsendülnek az ismert Exotic slágerek is, úgy mint a Trabant, Nézz rám Tizedes, 24/24 és a "többiek". Egy igazi időutazás lesz ez: Vissza 1986-ba!A bulira az együttes új klipjével is hangolódhatnak - a tervek szerint a Nulladik lemez összes dalához készül majd videó - , a Kettesével ha sorba állsz című dalukhoz sikeres gyermekeikkel forgattak együtt.Az elmúlt közel húsz évben 7 Exotic gyerek is született, ami külön érdekesség, hogy a felnőtt gyerekek is szinte kivétel nélkül népszerű karriert futottak be.Vilmányi Gábor gyermekei: Vilmányi Benett a Terápia, valamint a Korhatáros szerelem sztárja a színészi pályát választotta, míg öccse Márk a Children of Distance basszusgitárosa lett.Sipos F. Tamás fia Dani elektronikus D.J.-ként tengeti a mindennapjait. 2017 ben a hazai fesztiválokon túl már a belga Tomorrowlanden is bizonyította képességeit. Klipjei rendre láthatók a hazai zenei csatornákon.Tabár Zoltán lánya DoggyAndi néven vált az egyik legnépszerűbb női Youtuberré , akit lassan negyedmillióan követnek a csatornáján.Rajtuk kívül még két iskolás Exotic kislány szerepel a klipben, valamint Csík István dobos lánya, Roberta is néptáncol benne, aki a 6. hónapban várja az első Exotic unokát.A dal és a videó mondanivalója, hogy merj önmagad lenni, keresd magadban a tehetséget, ne állj be a sorba, ne kövess mintákat.Sipos F. Tamás korábban úgy fogalmazott , a most kiadott dalok fogadtatása nagyon pozitív. ˝Arra lettünk figyelmesek, hogy egy csomó alvó rajongónk van, akik mély álmukból most újra a zenekar kedvelőivé váltak, és megfűszerezik a mi kis hétköznapjainkat.˝ Az április elsejei lemezbemutatón igazán felpöröghetnek majd a rajongók, és további jó hír, hogy az együttes a koncert után országjáró turnét is tervez.