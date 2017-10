Lemezbemutatón ennyit még nem nevettünk, köszi Exotic

A fenti mondatot Bogdán Csabától idézték az együttes tagjai, aki az Exotic első három lemezén zenei rendezőként dolgozott, és vendége volt a pénteki sajtótájékoztatónak.Az esemény nem csak azért volt rendhagyó, mert a zenekar a híres törökbálinti "P" stúdióból jelentkezett be videón, és élőben követhettük az adást a YouTube-on, hanem azért is, mert végig kiváló hangulatban telt, jó sztorikat, poénokat hallhattunk. Ez azért is lehet, mert "az együttes tagjai őszintére öregedtek", továbbá ugyanolyan ˝infantilisek maradtak˝ - mondták.A tájékoztató központi témája természetesen a vadonatúj album volt, amin olyan dalok szerepelnek, amiket 30 évvel ezelőtt is hallhattunk volna, csak éppen nem könnyed, könnyen befogadható slágerekről van szó, és az akkori lemezcégek ódzkodtak attól, hogy megjelentessék őket. Most azonban kompromisszumok nélkül, szabadon dolgozhatott az együttes, és a 30 éves ˝szerelemgyerekek˝ az útjukra indulhattak.Mi még nem tudtuk meghallgatni a lemezt, ám a mai felvezetés is meggyőzött arról, hogy erre haladéktalanul sort kerítsünk, utána pedig visszatérünk rá, interjúval is készülünk.Megtudtuk még, hogy az Exotic tagjai anno összeverekedtek a Trabant című slágerük miatt - nem tudták eldönteni, hogy hol szerepeljen az albumon, szégyellték is meg nem is. De a konfliktusokat mindig sikerült rendezni, a szövetségük most is erős, Nulladik lemez: Isten hozott című album is- egy egységes elképzelés miatt jöhetett létre. Reméljük, mielőbb hallhatjuk a dalokat egy koncerten.Aki szeretné, itt nézheti vissza a tájékoztatót teljes egészében: