Ki képviselje hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon, Kijevben? Szavazzon!

A hétvégén két felvonásban - pénteken és szombaton - rendezték meg A Dal elődöntőit, aminek győztese hazánkat képviselheti májusban, az Eurovíziós Dalfesztiválon. A tavalyi műsor nyertese a győri Fehérvári Gábor Alfréd "Freddie" lett Pioneer című dalával.Mutatjuk a produkciókat aszerint rangsorolva, hogy a zsűritől hány pontot kaptak az elődöntőben, illetve a közönség hányasra értékelte őket. (A legtöbb összpontszámtól haladunk a legkevesebb felé, a döntetlennél a közönség szavazatát vettük figyelembe. A négytagú zsűritől max. 40 pontot, a közönségtől max. 10 pontot lehet kapni, ez utóbbi átlagpontszám.)1. Pápai Joci: Origo - 45 pontZsűri: 38 pontKözönség: 7 pont2. Kanizsa Gina: Fall Like Rain - 45 pontZsűri: 40 pontKözönség: 5 pont3. Tóth Gabi – Freddie Shuman – Lotfi Begi: Hosszú idők - 44 pontZsűri: 37 pontKözönség: 7 pont4. Leander Kills: Élet - 43 pontZsűri: 37 pontKözönség: 6 pont5. Zävodi + Berkes Olivér: #háttérzaj - 43 pontZsűri: 38 pontKözönség: 5 pont6. Radics Gigi: See It Through - 42 pontZsűri: 35 pontKözönség: 7 pont6. Kállay Saunders Band: 17 - 42 pontZsűri: 35 pontKözönség: 7 pont7. Soulwave: Kalandor - 37 pontZsűri: 30 pontKözönség: 7 pont- A zsűritagok által maximum pontra értékelt Kanizsa Gina: Fall Like Rain a közönségtől a legkevesebb, 5 pontot kapta.- Ugyanígy a Zävodi + Berkes Olivér: #háttérzaj c. dalt is magas, 38-as pontszámra értékelte a zsűri, de a közönségnek annyira nem jött át a produkció, ők is csak 5 pontot kaptak.- A Soulwave Kalandora az abszolút közönségkedvenc, a döntőbe is a nézők szavazatai vitték őket, miközben a zsűri a többi produkcióhoz képest alacsony pontszámokat ad az együttesnek.- A Leander Kills Élet című dala kapta idén a legjobb dalszövegnek járó díjat, nem véletlenül! Mindenképpen érdemes meghallgatni.- A döntőben a zsűri választja ki azt a négy dalt, ami közül majd a közönség szavazza meg a győztest, aki képviselheti hazánkat Kijevben. A fentiek tükrében érdekes lesz figyelni, hogy a TOP4-be bejutnak-e a közönségkedvencek is....Leander Kills - Élet, Pápai Joci - Origo, Soulwave - Kalandor, Kállay Saunders Band: 17

