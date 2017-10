A The Carbonfools énekese már türelmetlenül várja az új albumot

Élem a "rocksztárok" mindennapos életét. Nekem nagyon fontos, hogy folyamatosan legyen tennivalóm, mert másképp unatkozom. A Carbonban egy-két rövidebb perióduson kívül mindig van munka.Ez egy jól bejáratott szerkezet, a fiuk régóta nyomják, szóval nem tudok panaszkodni.

Egyből magaménak éreztem a dalokat, perceken belül írtam is Benőnek, hogy mikor menjek meghallgatásra.Megtanulni húsz dalt viszonylag rövid idő alatt nem volt könnyű. Néha előfordul, hogy szöveget tévesztek a koncerteken. Ez nem lenne gond, de pont a legismertebb számokat írtam át, és olykor elkapok egy-egy vigyorgó tekintetet a közönségből, hogy most rontottam éppen.Volt néhány jó buli a nyáron. Barnával ott ragadtunk néhány fesztiválon, különböző kedves emberek társaságában néha előfordult,hogy reggelig. A Carbonnak van egy kemény magja, ők minden fellépésen ott vannak, szóval mindig látok ismerős arcokat.Még friss vagyok a zenekarban ezért minden koncert élmény. Nem szoktam hozzá az ennyire odaadó közönséghez, meg a folyamatos telt házakhoz.Ezeken a dalokon azóta dolgozunk, amióta bekerültem a zenekarba, szóval én nagyon türelmetlenül várom, hogy megjelenjenek. A dalok alkotásában aktívan részt vettem amiben elég nagy szabadságot kaphattam. Elsősorban érdekes azok számára, akik előttem is szerették a zenekart. Más a hang, ez pedig magával vonja azt, hogy a zene is egy kicsit változik. Ezen felül nyugodt lélekkel várom a bemutatót a G3-ban november 11-én Budapesten mivel nagyon ütősek a dalok.A régi dalok mellett bemutatjuk az új EP dalait amik bízom benne elnyeri a közönség tetszését. A jelek szerint sokan leszünk így jó érzés tudni,hogy ennyien kíváncsiak az új dalokra.