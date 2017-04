Tudták, hogy egy láncdohányos újságíró volt az első igazi űrturista?

Az 1942-es születésű férfi a Tokyo Broadcasting System (TBS) újságírójaként a tévét és a Szovjetunió közötti megállapodásnak köszönhetően 1989 nyarán kezdhette meg az űrhajóskiképzést, és télen elindult felfelé orosz társaival. Abszolút civilként járhatta meg az űrt 7 napon és 21 órán át. Ez volt a történelem első kereskedelmi űrrepülése, Tojohiro pedig az első japán lett az űrben, aki megjárhatta a Mir-űrállomást - íjra a Lemon

Elindulását és visszaérését is a rászerelt kamerák vették, az exkluzív közvetítésért a tévétársaság 10 millió dollárt fizetett az oroszoknak. Külön érdekesség, hogy miközben manapság csak a szuperegészséges, fitt embereket engedik az űrbe, Akijama 47 évesen, láncdohányosként, oroszul egy szót sem beszélve került fel Japán kis játékkabalájával meg egy csomó kamerával. A két napot, amíg feljutottak az űrállomásra, szerencsétlen férfi végighányta, és állandóan erős fejfájásra panaszkodott a nyomás miatt. A békák, amiket magával vitt, hogy előírásra vizsgálja őket a súlytalanság állapotában, sokkal jobban voltak, mint ő.Amikor Akijama Tojohiro visszaért a Földre, állítólag rendes ételt és egy cigarettát kért. 1995-ben nyugdíjba ment, és maga mögött hagyva Tokió zajos világát, családját és barátait, Fukushima mellett vett egy farmot. 2011-ben a fukushimai atomkatasztrófa után ott kellett hagynia egyszerű földművelő életét, azóta mezőgazdaságról és környezetvédelemről tanít a Kyoto University of Art and Design egyetemen.