Meleg keselyűpár költött ki egy elhagyott tojást (videó)

A keselyűröpde padlóján talált tojást az állatgondozók előbb egy keltetőgépbe tették, ám később áthelyezték a fészekbe, amelyet a két hím közösen épített. A pár tagjai egymást váltva ültek a tojáson, amíg abból ki nem kelt a fióka.A két apuka most ugyancsak egymást váltva eteti a kicsit a visszaöklendezett táplálékkal - jelentette be szerdán közleményben az Artis állatkert. Az intézmény szerint nem ritkaság az állatvilágban, főleg a madarak körében, hogy azonos nemű egyedek alkotnak párt, de az amszterdami állatkertben ez az első eset, hogy "utódot is világra hozott" egy ilyen páros.