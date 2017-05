Íme a világ első edzése, amin az a feladat, hogy aludjunk

Bizony, van olyan óra, ahol 15 perc nyújtás után 45 perc szundítás következik egy ideális hőmérsékletűre fűtött szobában, tök idegenek között - írja a Lemon

Az újítás mégis nagy népszerűségnek örvend, hiszen a pihenést továbbra is hívhatják úgy, hogy “csak elmentem az edzőterembe".A szervezők szerint a pihenés felfrissíti az elmét, javítja a hangulatot, és a résztvevők még néhány kalóriát is elégetnek.A pihenés jótékony hatásait kutatások is igazolják, 45 pernyi pihenés vagy alvás után javul az agy tanulási képessége, szervezetünk pedig sokkal könnyebben bánik el a stresszel.