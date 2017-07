Így néz ki most a fukusimai reaktor

A robotot a fukusimai atomerőmű elsüllyedt romjaihoz küldték, hogy feltérképezze, hogyan néz ki a helyszín most. A Little Sunfish névre keresztelt eszköz olvadt halmokat talált, amelyek könnyen lehet, hogy a fűtőanyagből származnak.



2011. március 11-én egy Japánhoz közeli földrengés szökőárt idézett elő, ami az atomerőművet is elérte, tönkretette a generátorokat, többször is összeomlott a rendszer, majd radioaktív anyag szabadult ki. Sugárzáshoz köthető halálesetet nem jelentettek, de a katasztrófa után csaknem 100 ezer otthont kellett evakuálni.



Hat évvel később is ugyanolyan elhagyatottak az otthonok, de a víz alatti robotok kulcsszerepet játszhatnak a terület megtisztításában és lakhatóvá tételében. A fukushimai atomerőmű tulajdonosa, az Electric Power Company (TEPCO) használja a kamerával felszerelt robotokat, hogy felfedezzék a helyszínt, viszont gyakran elveszítik őket a sugárzás vagy az áldatlan terepviszonyok miatt.





A Japan Times szerint az új robot kudarcot vallott a fűtőanyag megtalalásában első bevetési napján, július 19-én, azonban a 2011-es katasztrófa óta először nyújtott betekintést az apró robot a reaktor belsejébe. A videón a szétszóródott törmelék és a gyár maradványai látszódnak.



A 30 centiméteres robot megtervezésében nagy szerepet játszott a japán Toshiba elektronikai cég. A romok felfedezését a hétvégén folytatja a négy operátor, akik távolról irányítják a gépet.



Ha az összes tűzelőanyag helyét pontosan meghatározzák, akkor várhatóan a 2020-as japán olimpia után kezdődhet a terület megtisztítása.