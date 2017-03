Hivatalosan is engedélyezték a halottak feltámasztását Amerikában

Akik abban reménykedtek, hogy úgysem kapnak erre engedélyt, tévedtek - írja a Lemon Húsz agyhalott betegen kezdhetik el a kezeléseket, ahol az idegrendszert nagyjából úgy kezelnék, mint egy lefagyott operációs rendszert. A betegek agyába őssejteket juttatnak be, a gerincvelőt gyógyszerekkel stimulálják, és elvileg 2-4 hónapnyi kezelés után akár az is megtörténhet, hogy az agy újra működőképessé válik. Persze a sikerre nincs garancia, de a neves szakértőgárda valami olyanba kezd, amilyenbe még senki azelőtt, és az eredmények más, idegrendszeri eredetű betegségben szenvedőknek is segíthetnek.