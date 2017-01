Ez a baj az Y-generációval - Videó

Sinek szerint 4 fő oka van annak, hogy az 1984 után született fiatalok boldogtalanok - írja a Lemon.hu 1. Először is, szerinte rosszul nevelték őketA szülők azt hajtogatják nekik, hogy különlegesek, akkor is, ha semmiben nem tudnak eredményeket felmutatni. Akkor is kaptak érmet, ha utolsóként értek a célba egy versenyen, csupán a részvételért, és elhitetik velük, hogy mindent elérhetnek az életben, amit csak akarnak. Amikor aztán ezek a fiatalok elkerülnek otthonról, azzal szembesülnek, hogy amikor anyu már nem egyengeti az útjukat, semmit sem kapnak, ha utolsók valamiben, és nem kaphatnak meg mindent, csak mert akarják. Az önbizalmuk így nagyon meginog. És nagyon nehéz ezt az elveszett önbizalmat a valóságban visszanyerni.2. Másodszor, az Y generáció tagjai közösségi oldalak és az internet függői lettekBizonyított tény, hogy ha választ kapunk egy Facebook üzenetünkre, az dopamint szabadít fel az agyban, pontosan azt az anyagot, amit a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a szerencsejáték. De miközben ez utóbbiakat törvényileg szabályozzák, a közösségi oldalak használatát nem, ráadásul a fiatalok pont tinédzserkorukban találkoznak vele, amikor a legtöbb függőség kialakul. Igazán mély kapcsolatokat nem lehet neten építeni, ezért a mai fiataloknak ez hiányzik is az életükből.A maradék két okot is meghallgathatod a videóban, érdemes elgondolkodni rajta.