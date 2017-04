De hogy tanult meg ez a lány 12 nyelven beszélni?

Nem csak angolul és németül beszél jól, de norvég, finn, svéd, dán, holland, eszperantó, spanyol, olasz, orosz és francia nyelvből is van nyelvvizsgája. A 23 éves lány már a középiskolában is több nyelvet tanult, de elképesztő teljesítményét egy speciális tanulási módszerrel, a kreatív nyelvtanulással érte el - írja a BorsOnline – A módszer megalkotójával egyezséget kötöttem, miszerint az érettségiig megszerzek tíz nyelvvizsgát a technikájával. Rengeteg energiámat felemésztette, hogy a suliban tanult két nyelv mellett önszorgalomból egy harmadikat, sokszor egy negyediket is felvettem. Ezek után persze hatalmas volt az öröm, amikor túlteljesítettem a fogadást – meséli a Borsnak Zsófia, aki szerint megfelelő szorgalommal bárki hozhatja ezt az eredményt.A lány szerint minden nyelvnek saját működése és „személyisége" van, amivel mindig hatalmas élmény megismerkedni.– Három éve úgy gondoltam, hogy az orosz jelenti a legnagyobb nehézséget, de azóta belépett a finn az életembe, ami teljesen felülírta az elképzeléseimet. A finn olyan, mintha kisbabaként újra magyarul tanulnék. Sokan ufónak néznek, azt mondják, nem volt gyerekkorom, de a legtöbb embert inspirálja a teljesítményem. A tanáraim gyakran elhűlnek, amikor megtudják, hány nyelven beszélek – mondja a lány, aki nyelvtanárként és tolmácsként bármikor el tudna helyezkedni, ám most egy régebbi szenve­délyének él. Jazzénekesnek és basszusgitárosnak tanul, s több bandával is rendszeresen fellép.