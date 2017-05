Borzalmas baleset: megölte gondozóját a tigris

A baleset hétfőn történt Londontól északra, a huntingdoni Hamerton Zoo Parkban, ahol a 34 éves állatgondozó, Rosa King 14 éven keresztül dolgozott."Semmit nem csinált másképp, csak azt, amit mindig is szokott, és amit mindig is szeretett", nyilatkozta a gondozó édesanyja, Andrea.A tigris sértetlen maradt az incidensben, és a neki kijelölt területet sem hagyta el. Az állatkert képviselőjének nyilatkozata szerint nem volt veszélyben a látogatók biztonsága, és mihamarabb megvizsgálják, mi okozhatta a tragikus végkimenetelű balesetet.A látogatókat szinte azonnal evakuálták az állatkert területéről, és még kedden zárva tartott a vizsgálatok miatt.Facebook oldalukon azt írták az állatkert munkatársai, hogy "túlságosan lesújtottak, hogy nyilatkozni tudjanak, meghalt egy kollégánk." Az állatkert hozzátette: "Minden gondolatunk és együttérzésünk a kollégánk barátaival és családjával van ebben a rettenetes időszakban."

A Facebook poszt alatt természetesen megjelentek olyan hozzászólások, amelyek a vadon élő állatok fogságban tartása ellen "tüntettek".Egy 2016 tavaszán közzétett tanulmány szerint 3200-ról 3890-ra nőtt a vadon élő tigrisek száma 2010-ben, amikor több ország is elfogadta azt a történelminek mondható kötelezettségvállalást, amivel megduplázzák a populációt. Bár többen is kétségbe vonták a tanulmány hitelességét, ez volt az első alkalom az elmúlt száz évben, hogy világszerte növekedett a vadon élő tigrisek száma.Ugyanakkor világszerte rengeteg tigris él fogságban állatkertekben, magántulajdonban vagy egyéb létesítményekben. Közülök csak nagyon kevés fog a szabadba kerülni.A 20. század fordulóján mintegy 100 ezer tigris szóródott szét Ázsia területén. Napjainkban a természetes élőhelyük mindössze 7 százalékán foglalják el, gyakran nagyon kicsi populációs "szigetek" jönnek létre, teljesen elválasztva egymástól, ami így veszélyezteti hosszú távú fennmaradásukat.A vadon élő tigrisek legnagyobb részét a bengáli tigris teszi ki, míg a másik négy - szibériai, indokínai, maláj, szumátrán - különösen veszélyeztetett. Az orvvadászat továbbra is nagy veszélyt jelent, különösen Ázsiában.