Betiltanák a gyilkos robotokat a robottechnika és a mesterséges intelligencia szakértői

A levelet vasárnap a mesterséges intelligenciáról szóló nemzetközi konferencián, Melbourne-ben hozta nyilvánosságra a Future of Life közhasznú intézet. Ebben Elon Musk, a Tesla alapítója és 115 további cégvezető "a háborúskodás harmadik forradalmának" veszélyeire hívja fel a figyelmet.

A halálos autonóm fegyverek olyan háborút vívhatnak, amely sokkal nagyobb és gyorsabb lehet, mint amit az ember képes felfogni

- olvasható a levélben.Az "iszonyat fegyvereivé" válhatnak, fegyverekké, amelyeket zsarnokok és terroristák az ártatlan lakosság ellen vethetnek be, vagy fegyverekké, melyeket ha meghackelnek, kontrollálhatatlanná válhatnak - írták.A szakértők azt követelik, hogy ezeket a technológiákat is vegyék fel azon fegyverek listájára, melyek használatát az egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló 1980-as ENSZ-egyezmény (CCW) megtiltja.

Ha Pandora szelencéjét egyszer kinyitják, nehéz lesz újra lezárni

- hangsúlyozták a levél aláírói.A gyilkos robotok teljesen önállóan működő fegyverek, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek kiválasztani és megtámadni a célpontot. Jelenleg nem léteznek ilyen robotok, de a technológiai fejlődés hatására létrejöttük hamarosan megvalósulhat.A gyilkos robotokat támogatók szerint a jelenlegi háborús törvények elegendőek lehetnek bármely felmerülő probléma megoldására, ha valaha kifejlesztik ezeket a gyilkos fegyvereket. Véleményük szerint moratóriumra, nem pedig teljes tilalomra van szükség.Az ellenzők szerint azonban a gyilkos robotok veszélyt jelentenek az emberiség számára és minden önálló "gyilkoló eszközt be kell tiltani.Kutatók és prominens személyiségek ezrei tiltakoztak már 2015-ben is az önálló támadófegyverek ellen és emelték fel szavukat a gyilkos robotok betiltásukért. Elon Musk mellett Stephen Hawking brit asztrofizikus is rendszeresen felhívja a figyelmet a katonai célokra használt mesterséges intelligencia veszélyeire.