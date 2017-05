Bálnageddon: gyilkos bálnák támadtak rá egy kék bálnára - itt a meglepő ok, miért (videó)

Drónfelvétel is készült május 18-án, amikor a kalifornai Monterey-nél egy gyilkos bálna raj összehangolt támadást indított egy kék bálna ellen.



A kardszárnyú delfinek - vagy népszerűbb nevükön gyilkos bálnák - leginkább arról ismertek, hogy tengeri emlősöket, mint például delfineket és fókákat ejtenek zsákmányul. De még ezek a félelmet keltő ragadozók sem mernek nekimenni egy kifejlett kék bálnának, ami a legnagyobb állat a Földön: akár 30 méter hosszú is lehet, súlya elérheti a 200 tonnát.





- Ebben az esetben a kék bálna olyan nagy sebességgel úszott el, hogy lehagyta a gyilkos bálnákat - mondja Nancy Black tengerbiológus, aki az egészet filmre vette.



Mi az oka, hogy a gyilkos bálnák támadást rendeztek?



A megfigyelő csapat körülbelül 15 gyilkos bálnát figyelt meg, amikor a drónfelvétel is készült. A kékbálna orrnyíláson hirtelen kiáramló levegőre kapta fel a csapat a figyelmét, ami után megjelentek a gyilkos bálnák.



Annak ellenére, hogy a kék bálna lényegesen nagyobb támadóinál, meglepte, hogy a kisebb ragadozók rátámadnak.



Talán indokoltan: míg a gyilkos bálnák általában nem képesek elfogni egy kék bálnát, ők üldözőbe veszik az anyákat, hogy elválasszák borjaiktól, így könnyű prédává válnak.



Amikor olyan nagy prédát akarnak ejteni, mint egy kék bálna, a gyilkos bálnák kör alakot formálnak, hogy ne tudjon elmenekülni az áldozat. A gyilkos bálnák számos módszert használnak a víz alatti kommunikációra, akár tíz mérföldre egymástól is képesek jelezni, ha megtalálták a zsákmányt.



Black szerint a kék bálna elleni támadás egyfajta gyakorlat lehetett, de hozzátette, sokkal valószínűbb, hogy csak szórakoztak a kedves óriással.