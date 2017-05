Agresszivitást vált ki a szex az ecetmuslica nőstényéből

Az apró, vörös szemű Drosophila melanogaster, más néven ecetmuslica vagy gyümölcslégy nősténye agresszívvé válik a többi nősténnyel szemben, az ellenkező neműek közeledését elutasítja, elveszíti az érdeklődését a szex iránt az aktust követően.



A Nature Ecology and Evolution című szaklap aktuális számában közölt tanulmány egyik szerzője, Eleanor Bath, az Oxfordi Egyetem zoológusa és kollégái ecetmuslicák százait figyelték meg, voltak köztük szüzek, frissen párosodottak, sőt génmódosított, vagyis szaporodásra képtelen hímek és nőstények is. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy nem a szaporodás, vagyis az utódok védelmének és táplálásának szüksége okozza változást a nőstények viselkedésében, ahogy korábban gondolták, mivel a párzás után azok a nőstények is agresszívek lettek, amelyek terméketlenek voltak. A spermium nélküli hímek megfigyelése bizonyult döntőnek.



"Megállapítottuk, hogy agresszívebbek lettek azok a nőstények, amelyek a párzáskor részesültek a hím ivarsejtjeiből, mint azok, amelyek nem" - magyarázta Bath. Ezek szerint a sperma számlájára írható a hirtelen magatartásváltozás, noha a tudósok elismerték, nem tudják pontosan, a folyadék melyik fehérjéjéről van szó. Elképzelhetőnek tartják, hogy más fajoknál - rovaroknál, de gerinceseknél is - a sperma egyes fehérjéivel függhet össze az agresszió.