A lábukon keresztül lélegeznek a víz alatti 'pókok'

A világon körülbelül 1000 féle tengeri pók létezik, az egészen kicsi, hüvelyknyi méretűtől a tekintélyes méretű példányokig."Mindent a lábaikkal csinálnak," magyarázza Amy Moran a manoai Hawaii Egyetem tengerbiológusa. "Az ivarmirigyük is a lábaikban vannak, a nőstények a lábaikban raktározzák a petéket."Talán nem is ez legmegdöbbentőbb, hanem hogy a tengeri pókok vékony, pórózus vázukon keresztül jutnak oxigénhez a víz alatt. A tengeri pókoknak szívük is van, de nem képesek egyszerre oxigént és vért is juttatni a lábaikon keresztül a testük központi részeibe. Ekkor merült fel a kérdés a tudósokban: a lábaikon keresztül lélegeznének?A legújabb kutatások azt mutatják, igen. A lábuk aljáig terjedő zsigerek szabályosan összehúzódnak, hogy az oxigén szabadon áramolhasson szét a szervezetükben.Ahhoz, hogy feltételezésüket igazolják a tudósok, 12 tengeri pókfaj élő példányait gyűjtötték össze az Antarktiszról és az Egyesült Államok nyugati partvidékéről. Miután megfestették a tengeri pókok vérét és nyomon követték az útját, megfigyelték, nem csak ételt pumpálnak a zsigerek, hanem oxigént is.A tengeri pókok - amik igazából nem pókok, inkább pókszabásúak- csaknem 500 millió éve élnek a földön, így a kutatás segíthet abban, hogy minél többet megtudjanak arról, hogyan alakultak ki a különböző állatok keringési rendszerei.