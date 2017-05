100 éves Kennedy, aki a Holdig repítette az emberiséget

Kennedy a Kongresszus előtt bejelenti az űrprogram új irányvonalát.

Nem a ma éppen 100 éves John F. Kennedy volt az első amerikai elnök, aki először ellenőrzése alá vonta az amerikai űrkutatóközpontot, de ő volt az első, aki 1961-ben a Szovjetunióval való űrverseny közepette előkészítette a következő nagy lépést az emberiség számára: a Holdra szállást.Kennedy előtt tisztelegve a NASA egy külön aloldalt hozott létre honlapján, így hálálva meg a lobbit az elnöknek.A centenárium alkalmából a honlapon Kennedy NASA-nál tett látogatásairól láthatunk képeket."Ez az év John F. Kennedy születésének 100. évfordulója" - írták a NASA képviselői az oldalon. "Noha a NASA-t Eisenhower elnök hozta létre, a nagy lépést Kennedy tette meg azzal, hogy utasításba adta: a 60-as évek végén embernek kell landolnia a Holdon."Az 1961-es év fordulópont volt az űrhajózásban: április 12-én Jurij Gagarin , szovjet űrhajós lett az első ember, aki az űrben járt, megelőzve ezzel az amerikai űrutazót, Alan Shepardöt, aki néhány héttel később, május 5-én repült a csillagok közé.

1961. május 25-én a Kongresszus ülésén Kennedy kifejtette ötletét a Holdra szállással kapcsolatban, ahol az űrkutatás finanszírozásának növeléséért szólalt fel, és egyértelművé tette, hogy az évtized végére egy amerikai űrhajónak kell landolnia a Holdon, emberrel a fedélzetén."Először is, úgy vélem, hogy ennek a nemzetnek el kell köteleznie magát, hogy elérje azt a célt még ebben az évtizedben, hogy egy ember landoljon a Holdon, és épségben haza is térjen", mondta Kennedy a Kongresszusnak."Ebben az időszakban egyetlen űrprogram sem lesz nagyobb hatással az emberiségre, vagy sokkal fontosabb a hosszútávú űrkutatásban, mint ez; és nem lesz olyan nehéz vagy költséges megvalósítani."Ugyanebben az évben, szeptember 12-én Kennedy szeme előtt ismételten a Hold-projekt lebegett, amikor a texasi Rice Egyetem 40 ezer fős tömege előtt mondta el egyik leghíresebb és egyben legizgalmasabb beszédét. "Úgy döntünk, hogy megyünk a Holdra" - mondta Kennedy beszédében.Kennedy mindent megadott volna, hogy lássa a NASA-t és az egész országot, amint megtörténik az emberiség legnagyobb lépése. Azonban az elnök nem élhette meg a nagy napot: 1963-ban meggyilkolta Lee Harvey Oswald Dallasban. Hat évvel halála után, az Apollo 11 űrhajósai, Neil Armstrong és Buzz Aldrin landoltak a Holdon, ezzel beelőzték a szovjeteket, megnyerték az űrversenyt, és beindították az Apollo-programot."Hogy mi történt volna az Apollóval és a NASA-val, ha Kennedy további 5 évet még eltölt a Fehér Házban, csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk" - mondta John Logsdon , a központ vezetője."Tudjuk, hogy a közvélemény Kennedy űrprogramja mellett állt, és ezt az erős elköteleződést mi sem mutatja jobban, mint mikor 6 nappal Kennedy halála után Lyndon Johnson bejelentette egy országos televízióban, hogy Kennedy-ről fogják elnevezni a NASA-központot."A NASA John F. Kennedy Űrközpontja Cape Carneválban, Floridában a Saturn V rakéták indítóhelye volt, amelyek az Apollo küldetéseket is indították a Holdra. Az űrállomás a NASA űrsikló flottájának otthonaként is szolgált.Logsdon szerint azon a napon, amikor Armstrong és Aldrin landoltak az Apollo 11-gyel a Holdon, egy névtelen állampolgár virágokat vitt Kennedy sírjára, és egy üzenetet hagyott ott:Az üzenetben az állt: "Elnök úr, a sas leszállt."