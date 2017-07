WFM Elit Harcművészeti Világbajnokság Rómában - fotók

világbajnok

2017.június 29 től- július 2-ig négy napon át tartott a WFM Világbajnokság Rómában ahol WOMAA és WFM Hungary képviseletében a Simon Gym F.S.E. egyesületét Veres Kornél, Baranyai Zsolt, Radics Róbert képviselték. A magyar csapat vezetője Horváth Ferenc volt aki WOMAA és WFM Magyarországi képviselője.Veres Kornél kick-light szabályrendszerben, -63 kilogrammos súlycsoportban lépett a küzdőtérre.(Kornél tavaly Magyarországon megnyerte a Diákolimpiát és a Világkupát is). Itt Rómában mindegyik ellenfelét - egy olasz majd egy francia fiút - magas technikai fölénnyel győzte le, kick light szabályrendszerbenlett. Vasárnap a light – contact szabályrendszerben a döntőt egy amerikai ellenféllel vívta sikeresen így aövét is begyűjtötte.Radics Róbert thai boksz szabályrendszerbe indult – 71 kg súlycsoportba, a selejtezőben egyhangú pontozással hozta a kötelező győzelmet brazil ellenfelével szemben. A döntőben egy francia ellenfelet kapott, amelyet kemény küzdelem árán megnyert így az egyesületünk versenyzője a legkeményebb szabályrendszerben (könyök és térd technikák is engedélyezettek teljes erővel) lettBaranyai Zsolt először kick – light szabályrendszerben – 71 kg ban mérkőzött. Francia és spanyol ellenfeleit jó technikai és taktikai küzdelmekben kipontozta és egyértelműenállhatott a dobogó legfelső fokára. A K-1 light kategóriában az ellenfele - akivel a fent említett szabályrendszerben már küzdött- sérülés végett nem állt ki a mérkőzésre ezért ezt az övet Zsolti kapta.A ráadás ez után következett a -75 kg K-1 light kategóriában. Itt súlyban nehezebb ellenfelekkel kellett felvenni a versenyt, Zsolt az első mérkőzésén nehéz helyzetbe is került mivel az első menetet elvesztett, de a második mentben fordított a mérkőzésen és egy fejre irányuló tért technikával KO győzelmet aratott,szerezte meg. (A döntőben az ellenfele szintén nem állt ki sérülés miatt)Az első féléves munkánkat nem is zárhattunk volna ennél jobban. Egy kis klub három versenyzője Rómában világbajnokságon vett részt, ez az Egyesületünkben is egy történelmi pillanat. Én nem szeretek dicsérgetni senkit, de most mindenki odatette magát ésmegdicsértem az egész csapatot, nagyok voltunk, nagyot alkottunk!Az eredményekhez sok minden kellett, a kemény felkészülés, az edzői együttműködés, a sporttársak segítése, a családi támogatás és azok a vállalkozások is, akik anyagilag támogatták a VB szereplésünket. Mindenkinek köszönjük a segítséget és a támogatást! Köszönjük Horváth Ferencnek a szervezést és az együttműködést. A következő időszak a pihenésről és a regenerálódásról szól majd, persze lesznek azért edzések , foci, kosárlabda, Fertő tó kerülés aztán augusztusban folytatódik az alapozás. :mondta Simon László vezető edző.A felkészítők: Tóth Richárd, Molnár Sándor, Simon László