Vajda Ferenc Géza kiállítása Győrben a Marcal étteremben

Vendégművészként az Ősfehérvár Alkotó Közösség egyik festőművésze, Szintai Katalin két festményével mutatkozott be.Klein János kiállításszervező kedves szavaival vette kezdetét a megnyitó,majd Sipos Mari az Ősfehérvár Alkotó Közösség vezetője szólt a megjelentekhez. Többek között elmondta, hogy szeret nyitott szemmel járni , és befogadni a szépet, a jót, ami előbbre visz mindenkit és szebbé teszi az életünket.A nagy sikerű 2017-es évet követően ebben az évben is az a célja, hogy felkeresse, bemutassa az értékeket, a kincseket. Azokat az értékes embereket, akik valami különlegeset, valami egyedit alkotnak és hozzájárulnak a kultúra ápolása, megóvása jegyében mindegy példát mutatva akár a hasznos szabadidő eltöltésére.Sipos Mari szólt arról is, hogy a mai nap nem szűkölködik különlegességekben , hiszen olyan alkotókat sikerült megnyernie erre a kiállításra mint Szintai Katalint, aki nem csak vászonra viszi a képeket, vagy a fakó, színtelen , olykor cigaretta vagy pipafüstös való világot,a maga mély barázdáival az arcokon . Az emberi érzéseket, a lélek bugyrait kutatva megörökíti az elképzelt valós, vagy elképzelt emberi sorsokat az utókor számára.Figyelemreméltó és egyedi, amikor életre kelti a nyomasztó szürke, de mégis létező színes arcokat. Edvi Ferenc festőművész ötlete alapján minden alkalommal bemutatunk egy eddig még nem ismert tehetséget, így nem csak versekkel, zenével tehetjük gazdaggá a látványos ünnepi kiállítás megnyitókat, irodalmi napokat.A rendezvényen Gősi Vali győri költő és Bertalan Péter harmonika művész közreműködött.Andrási Attiláné programszervező mutatta be Vajda Ferenc Géza festő,grafikus,szobrász szakmai életútját.Tőle tudhatta meg a népes publikum, hogy már fiatal korában valami olyan különlegeset érzett, amire még nem tudta mi a válasz . Valami ott bujkált benne, de még nem tudta igazán, hogy mi volt az ami készül kibontakozni benne. A későbbi középiskolai tanulmányait követően jött rá arra, hogy a rajz az , ami örömet okoz számára. Ahogy telt az idő, családot alapított és szabadidejében nagy lelkesedéssel dolgozott munkáin. A képzőművészeti rajongása nem csupán grafikusi tehetséggel áldotta meg , hiszen ahogy az idő vasfoga tovább pörgött, ő is egyre jobban kezdte úgy érezni , hogy a rajzoláson túl, valami mással is megpróbálkozik. Így került életútjába és azóta is foglalkozik festésszettel és szobrászattal.A megnyitó végén, Vajda Ferenc Géza , egy kedves munkájával ajándékozta meg Egyházy Dávidot, a Marcal Étterem tulajdonosát. Megköszönte a lehetőséget, hogy az étteremben sok ember számára bemutathatja amit az élet szabott rá,alkotásainak egy szeletét, életének egy darabját.A kiállítás május 6.-ig tekinthető meg.