Úrnapi körmenet Mosonban - fotók

Az Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe.Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz: az Úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a kora nyarat a természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a virágokkal díszített oltárok képe.Mosonmagyaróváron, a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomtól a Királydomb utcasarkán található Szent János kápolna után a háromszög alakú Kápolna téren található Szent Rozália kápolnáig és vissza, tartott a körmenet, Kapui Jenő címzetes kanonok, kerületi esperessel és az Oltáriszentséggel végigjárnak a hívek, a helyi Kühne Koncert Fúvószenekar közreműködésével.Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál Evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér.